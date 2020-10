Dopo settimane trascorse a lottare per evitare il taglio in Q2, finalmente c’è gloria anche per Charles Leclerc che su un tracciato storico come quello tedesco tira fuori il massimo dalla sua Ferrari SF1000 piazzandola in seconda fila dietro alla Red Bull Max Verstappen. Un piazzamento inatteso alla vigilia per la Rossa di Maranello, che qui ha portato una piccola modifica aerodinamica che sembra dare i risultati sperare. Con il risultato odierno Leclerc eguaglia il miglior risultato in qualifica (aveva acciuffato il 4° tempo e la 2a fila anche nel GP di Gran Bretagna) e trova fiducia in vista della gara dove la Ferrari proverà, quantomeno, ad ottenere un piazzamento nella top 5 che dalle parti di Maranello manca ormai da due mesi.