Un inizio folgorante. Il monegasco Charles Leclerc si presenta ai nastri di partenza, un po’ turbato dal furto del suo prezioso orologio a Viareggio , ma rassicurato dal punto di vista sportivo viste le sue prestazioni con la Ferrari in questo inizio di Mondiale 2022 di Formula 1. Il ragazzo del Principato è reduce dal successo in Australia, il secondo di quest’annata dopo il centro in Bahrain. Per Charles, in classifica generale, un bilancio notevole: 71 punti e un margine di vantaggio di 34 lunghezze nei confronti del primo degli inseguitori, il britannico della Mercedes George Russell. Più indietro i rivali più accreditati, ovvero Lewis Hamilton a -43 e Max Verstappen a -46.