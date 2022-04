Circus battagliava a pari armi contro la Red Bull. Soltanto la stagione precedente, dal corpo a corpo al via tra l'olandese e l'inglese sul circuito emiliano-romagnolo, nacque un'accesa rivalità per la lotta al titolo mondiale. Appare incredibile come in così poco tempo le cose siano cambiate: nello stesso circuito, a distanza di un anno, il sette volte campione del mondo è costretto a subire il doppiaggio. Doppiato da Max Verstappen e surclassato dal compagno di squadra: umiliazione totale per Lewis Hamilton a Imola, 13° nel Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1. Sembra passata un'era quando la Mercedes del pilota più vincente di sempre nelbattagliava a pari armi contro la Red Bull. Soltanto la stagione precedente, dal corpo a corpo al via tra l'olandese e l'inglese sul circuito emiliano-romagnolo, nacque un'accesa rivalità per la lotta al titolo mondiale. Appare incredibile come in così poco tempo le cose siano cambiate: nello stesso circuito, a distanza di un anno, il sette volte campione del mondo è costretto a subire il doppiaggio.

la sua Mercedes è rimasta imbottigliata alle spalle di Pierre Gasly, incapace di sopravanzare il francese dell'Alpha Tauri, nemmeno con l'ausilio dell'ala mobile nella seconda parte di gara quasi interamente all'asciutto. Allo scoccare del 41° giro gli viene sventolata la bandiera blu, che segnala all'inglese di rallentare per lasciar passare il leader della gara: Hamilton non veniva doppiato dal GP del Messico 2017. Dopo le terribili qualifiche del venerdì , 13° tempo ed escluso dalla Q3 per la seconda volta su quattro GP, ci si aspettava che il 37enne di Stevenage potesse approfittare della sprint race per risalire la china, invece si è fatto addirittura scavalcare di una posizione. Per non parlare poi della gara: 63 giri da incubo nel quale

Un risultato disastroso, come ha commentato lo stesso Lewis a Sky Sports dopo la corsa: "E’ stato weekend da incubo, l’unica cosa da salvare è che abbiamo terminato la corsa. Tutto il resto è da dimenticare. E’ chiaro che non potrò lottare per il campionato, ma comunque continuerò a lavorare sodo come ho sempre fatto, anche se è sicuramente una situazione complicata".

Le scuse di Toto Wolff in team radio

Botta e risposta al team radio tra Hamilton e Toto Wolff una volta tagliato il traguardo. Il team principal ha voluto parlare di persona con il pilota: "Scusa per quello che hai dovuto guidare oggi. So che era inguidabile. Questa è stata una gara terribile".

"Non preoccuparti, Toto. Continuiamo a lavorare duro" la risposta di Lewis. Chiosa finale dal muretto: "Ne usciremo fuori".

Intanto il compagno di squadra George Russell ha terminato la gara con un sorprendente quarto posto dopo essersi trovato anche lui in difficoltà nella prima parte del weekend, confermandosi sempre tra i primi cinque in tutte le gare di questo inizio di stagione.

