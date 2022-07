prima sessione di prove libere, disputatasi in condizioni di asciutto e caldo intenso, le quali dovrebbero perdurare per tutto il weekend. Rispetto alle abitudini, il turno ha visto scendere in pista qualche volto nuovo, peraltro nei top team. Difatti la Nyck De Vries. Il weekend del Gran Premio di Francia è cominciato con ladi prove libere, disputatasi in condizioni di asciutto e, le quali dovrebbero perdurare per tutto il weekend. Rispetto alle abitudini, il turno ha visto scendere in pista qualche, peraltro nei top team. Difatti la Mercedes ha lasciato a riposo Lewis Hamilton, facendo girare

Ad

È doveroso ricordare come il regolamento sportivo imponga a ogni squadra di schierare un pilota esordiente in almeno due FP1 nell’arco della stagione. Dunque la Casa di Stoccarda ha deciso di ottemperare al primo “cambio” nella giornata odierna. Il ventisettenne olandese ha chiuso in nona posizione, pagando se secondo e mezzo al miglior tempo cinque decimi alla vettura gemella di George Russell. Dunque, Mercedes meno incisiva delle aspettative nel primo confronto diretto con Ferrari e Red Bull.

GP Francia Ferrari sostituisce centralina a Sainz: penalità di 10 posizioni in griglia UN' ORA FA

Entrambi le duellanti iridate hanno concentrato i loro sforzi esclusivamente sulla gomma soft. I carichi di benzina dell’una e dell’altra squadra sono un’incognita, così come le mappature delle power unit, ma di sicuro sulla prestazione pura si è visto equilibrio. Il miglior crono è stato fatto segnare da Charles Leclerc, che ha battuto Max Verstappen di 91millesimi. Il Campione del Mondo in carica ha però mostrato un passo più costante, ma si tratta di impressioni preliminari.

Comunque, bene la Ferrari. Carlos Sainz ha chiuso la classifica dei tempi al 3° posto. Al momento sulla sua monoposto è stata cambiata solo la centralina. Dunque l’iberico riceverebbe una penalità di 10 posizioni in griglia. Cionondimeno, è probabile che domani si decida di cambiare anche tutte le altre componenti della power unit, fatto che obbligherebbe lo spagnolo a scattare dall’ultima casella. Invece non ha convinto granché l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, peraltro autore di un testacoda senza conseguenze. Colpisce come il messicano sia stato battuto dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly, rivelazione della FP1 assieme alla Williams di Alex Albon. In ombra, invece, le Alpine (Ocon 13°, Alonso 15°), ma il weekend è solo all’inizio.

GP FRANCIA – CLASSIFICA FP1

1 Charles LECLERC Ferrari 1:33.930 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.091 4

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.338 5

4 George RUSSELL Mercedes +0.951 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri +1.049 5

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.244 5

7 Lando NORRIS McLaren +1.302 4

8 Alexander ALBON Williams +1.484 4

9 Nyck DE VRIES Mercedes +1.496 3

10 Daniel RICCIARDO McLaren +1.730 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.746 5

12 Lance STROLL Aston Martin +1.880 3

13 Esteban OCON Alpine +1.898 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.921 5

15 Fernando ALONSO Alpine +1.945 5

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.092 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.174 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.197 4

19 Robert KUBICA Alfa Romeo +2.402 5

20 Nicholas LATIFI Williams +3.113 3

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP Francia Leclerc: "In Francia un bel banco di prova per la Ferrari" UN GIORNO FA