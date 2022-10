Max Verstappen detta il passo al termine della terza sessione di prove libere del Il portacolori della Red Bull ha saputo avere la meglio sulle due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente in seconda ed in terza piazza. Più staccata la Mercedes dopo il dominio imposto sul bagnato. Tutte le squadre hanno preferito utilizzare i sessanta minuti odierni per simulare una parte dell’evento di domani. Le mescole slick hanno preso il sopravvento sulle gomme da bagnato, i meccanici hanno dovuto rivoluzionare il setup rispetto alle libere di ieri. Red Bull ha mostrato un ottimo ritmo con entrambe le auto, una tendenza che è continuata fino alla bandiera a scacchi. detta il passo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone , 18° evento del Mondiale F1 2022., rispettivamente in seconda ed in terza piazza. Più staccata la Mercedes dopo il dominio imposto sul bagnato. Tutte le squadre hanno preferito utilizzare i sessanta minuti odierni per simulare una parte dell’evento di domani. Le mescole slick hanno preso il sopravvento sulle gomme da bagnato, i meccanici hanno dovuto rivoluzionare il setup rispetto alle libere di ieri., una tendenza che è continuata fino alla bandiera a scacchi.

Anche Ferrari ha saputo difendersi nella simulazione odierna che ha preceduto gli ultimi giri veloci in vista delle qualifiche . La Rossa si candida per una posizione nella top 3. La missione non appare impossibile per la casa di Maranello in un impianto in cui notoriamente non è semplice superare. La lotta contro il cronometro tra poche ore sarà quindi determinante, una sfida importante in vista del diciottesimo round del 2022.

Sainz e Leclerc hanno sfruttato al meglio le gomme nuove per inserirsi al vertice della graduatoria nella FP3 a meno di dieci minuti dalla conclusione, un crono che a più riprese è stato minacciato dal già citato Verstappen. Il campione del mondo in carica mette tutti d’accordo concludendo la FP3 in vetta in 1.30.671, con oltre due decimi di scarto sullo spagnolo e sul monegasco della Ferrari.

Ottimi segnali per Alpine, che si appresta a disputare le qualifiche con il quarto tempo di Fernando Alonso. L’asturiano ha saputo chiudere ad oltre cinque decimi dalla Red Bull dell’olandese, riuscendo ad avere la meglio sul messicano Sergio Perez (Red Bull), sul britannico George Russell (Mercedes) e su Lewis Hamilton (Mercedes). Le monoposto tedesche non hanno confermato gli ottimi dati mostrati nelle libere di ieri. Da evidenziare nella top 10 la presenza di Lando Norris (McLaren), ottavo nella terza sessione di libere davanti al francese Esteban Ocon (Alpine) ed al canadese Lance Stroll (Aston Martin).

Da rimarcare la presenza in pista di Mick Schumacher. Il tedesco di Haas ha ripreso dopo un violento incidente avvenuto nella FP1 di ieri. I meccanici hanno dovuto sostituire il telaio alla vettura statunitense, un lavoro importante che sicuramente non aiuta in vista delle qualifiche che partiranno alle ore 8.00 italiane.

RISULTATO F1 GP GIAPPONE FP3 2022

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.671 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.294 5

3 Charles LECLERC Ferrari+0.309 5

4 Fernando ALONSO Alpine+0.649 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.843 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.859 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.918 4

8 Lando NORRIS McLaren+1.076 3

9 Esteban OCON Alpine+1.079 4

10 Lance STROLL Aston Martin+1.167 3

11 Daniel RICCIARDO McLaren+1.189 3

12 Alexander ALBON Williams+1.275 4

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.300 5

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.551 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.619 4

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.695 4

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.706 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.714 6

19 Nicholas LATIFI Williams+2.197 4

20 Pierre GASLY AlphaTauri+2.210 4

