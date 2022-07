Carlos Sainz si prende la prima pole position in carriera sotto la pioggia di Silverstone, nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha beffato Max Verstappen proprio nell'ultimissimo tentativo, anche in virtù di una bandiera gialla causata da un testacoda di Charles Leclerc, 3° classificato davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. In terza fila i padroni di casa Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). Qualifica memorabile anche per Guanyou Zhou, 9° con l'Alfa Romeo, e Nicholas Latifi, 10° e per la prima volta in Q3 con la Williams. In gara potrebbe tornare l'asciutto, dove Leclerc ha mostrato velocità e consistenza nelle libere di venerdì, ma a Silverstone il meteo ha sempre una forte componente di imprevedibilità.

Seguono aggiornamenti!

