, o almeno così si suppone dalle ultime indiscrezioni, dopo la polemica sulla strategia del muretto che ha lasciato qualche strascico per metà del box Ferrari: il mancato pit stop del monegasco in regime di safety car durante il precedente GP di Formula 1 - che il team principal del Cavallino Rampante ha giustificato con la mancanza di spazio tra i due piloti per effettuare un doppio cambio gomme - ha penalizzato senz'ombra di dubbio uno dei principali pretendenti al Mondiale, lasciando un retrogusto leggermente amaro alla festa del primo successo in carriera di Carlos Sainz. A caldo subito dopo il GP di Gran Bretagna Leclerc non aveva preso bene né la gestione dei piloti durante la corsa né la scelta strategica del suo team.

Le ultime immagini di quella gara ritraevano i due faccia a faccia, con Binotto che invitava il pilota 24enne a calmarsi. Un paio di giorni dopo, invece, laed altri organi di informazione li immortalano con i, città di residenza di Leclerc. Si ipotizza che il team principal sia andato a far visita al suo pilota, probabilmente proprio per risanare una ferita rimasta aperta dopo Silverstone ed evitare che possa intaccare sul clima interno al muretto rosso. Una cena per discutere dell'accaduto a mente fredda, chiarirsi e archiviare in maniera definitiva l'episodio. Anche perché neanche il tempo di meditare del precedente round che in programma ve n'è subito un altro in Austria , nella casa della rivale Red Bull, che mette in palio ancora più punti con la seconda sprint race della stagione in programma. Importante quindi che non si deteriori l'ambiente del team proprio in questo momento: i prossimi Gran Premi si rivelano cruciali sulle prospettive in chiave Mondiale.