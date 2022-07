prima agognata pole in Formula 1 di Carlos Sainz. Due settimane prima sull'asfalto umido commise un Quando meno ce lo si sarebbe aspettati, ecco la. Due settimane prima sull'asfalto umido commise un errore letale all'ultima chicane , ma a due sabati di distanza sotto l'acqua di Silverstone si è riscattato completamente, beffando Verstappen nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna . Fino a pochi istanti prima l'impressione era che la Red Bull ne avesse di più, invece lo spagnolo della Ferrari è l'unico tra i big in grado di migliorarsi sotto la bandiera a scacchi, 72 millesimi meglio dell'olandese. Alle loro spalle seconda fila per Charles Leclerc a fianco di Sergio Perez.

Sainz: "Abbiamo il passo per difendere la vittoria"

Una giornata indimenticabile per Sainz, che diventa così il pole sitter numero 104 nella storia della Formula 1 e 35° a riuscirci al volante della Rossa di Maranello. "È stato un bel giro, però ho faticato tanto con le pozzanghere sulle gomme intermedie. Era molto facile perdere la macchina e magari rovinare il giro - le prime parole dell'iberico subito dopo le prove - Era anche difficile portare le intermedie in temperatura in queste condizioni, ma alla fine ho messo assieme una tornata che non mi sembrava nulla di speciale. Ho fatto il tempo per vedere come andava e ho fatto la pole position, è stato un po’ sorprendente".

Ora diventa importante per lui e tutto il muretto Ferrari trasformare questa partenza dalla prima casella in vittoria, fatto accaduto per l'ultima volta ormai tre mesi fa, nonostante la striscia di quattro pole consecutive del compagno di squadra Leclerc. Sainz ha buone apettative, come affermato subito dopo le qualifiche: "Il passo c’è stato per tutto il weekend, aldilà delle FP3 in cui abbiamo avuto qualche problema che pensiamo di aver corretto per le qualifiche. Comunque guardando i long-run delle FP2 dovremmo essere in una buona posizione per provare a difendere questo primo posto. Max e Charles mi metteranno grande pressione, ma io darò il mio meglio".

Prima pole position in carriera per Carlos Sainz, premiato da Nigel Mansell a Silverstone Credit Foto Getty Images

Leclerc: "Speramo nella giornata giusta"

Non proprio soddisfatto invece l'altro ferrarista Charles Leclerc per aver mancato quanto meno la prima fila, obiettivo sempre raggiunto in campionato ad eccezione di Montreal, ma il quel caso sapeva di dover scattare dal fondo della griglia per una penalità. Vittima di uno sfortunato testacoda all'ultimo giro, il monegasco guarda il bicchiere mezzo pieno e fa i complimenti al compagno di team: "Deluso per il terzo posto? Sì, ma sono felice per Sainz che oggi ha fatto un gran lavoro. Peccato per l’ultimo giro, mi stavo migliorando ma mi sono girato, non sono riuscito a mettere il tutto insieme quindi non meritavo la pole".

Sulla gara Leclerc risponde: "La terza posizione è comunque un buon punto di partenza, spero di rimontare; il passo c’è, se facciamo una gara pulita potremo giocarcela. Alcuni potrebbero puntare su una strategia con una sosta, altri con due, speriamo di scegliere quella giusta; la gestione delle gomme sarà determinante, speriamo domani sia la giornata giusta".

