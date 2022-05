ha perso due gare senza averne la minima colpa. A Barcellona lo ha tradito la macchina, a Monaco la Scuderia sta perdendo un’occasione dietro l’altra. Prima il secondo posto di Imola per l’errore di Charles, poi le vittorie in Spagna e a Monaco. In tre gare Leclerc per colpa sua In una settimana Charles LeclercA Barcellona lo ha tradito la macchina, a Monaco lo ha tradito la squadra . Aveva due vittorie a portata di mano e alla fine si è trovato con un misero quarto posto sulla pista di casa, nell’appuntamento a cui teneva di più. La SF 75 è la miglior macchina in pista, ma. Prima il secondo posto di Imola per l’errore di Charles, poi le vittorie in Spagna e a Monaco. In tre gare Leclerc per colpa sua e soprattutto della squadra ha buttato via 48 punti facendone oltretutto guadagnare 10 al suo avversario che non avrebbe vinto a Barcellona e non sarebbe salito sul podio del Principato.

Per battere la Red Bull bisogna essere perfetti. La Ferrari riesce ad esserlo in qualifica con Leclerc che si è preso 5 pole in sette gare, ma poi sulla distanza è mancato troppo spesso qualcosa. Il pilota a Imola, l’affidabilità a Barcellona e la strategia a Monaco dove sono accadute anche alcune cose strane, è vero, ma non bastano a giustificare l’errore strategico commesso. Non è chiaro perché a tre minuti dal via della gara la Red Bull non avesse ancora montano le gomme (cosa che da regolamento va fatta 5 minuti prima del via); non è chiaro perché nonostante le bandiere blu esposte Albon abbia ostacolato Leclerc nel suo giro successivo al pit e Latifi abbia fatto lo stesso con Sainz, così come non è chiaro perché i commissari abbiano aspettato il reclamo ufficiale Ferrari prima di verificare che Verstappen e Perez non avessero oltrepassato la linea gialla uscendo dai box.

Il reclamo è stato risposto perché l’esame alla moviola ha dimostrato secondo i commissari che non tutte le ruote di sinistra delle due Red Bull avessero oltrepassato la striscia. Tutte cose che però non devono essere trasformate in alibi. La Ferrari ha sbagliato e stop. A Monaco non ha vinto Perez, ha perso la Ferrari.

Binotto dovrà tornare in modalità Crozza e cercare di capire. Perdere un campionato quando si ha la miglior macchina in pista farebbe molto male. Così come sarebbe ora di chiarire i ruoli in squadra. Perché è inutile negare che la decisione di Sainz (peraltro giusta) di non fermarsi a cambiare gomme immediatamente dopo Perez aspettando di montare quelle da asciutto, ha mandato in confusione il muretto inducendo al doppio errore con Leclerc. Bisogna giocare a due punte, ma avere ben chiaro in testa chi è il rigorista.

