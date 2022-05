Charles Leclerc si inventa un vero e proprio capolavoro nelle qualifiche del GP di Spagna, mettendo in bacheca la primo tentativo della Q3 finendo in testacoda all'ultima chicane; ma in un ultimo attacco al tempo da dentro o fuori Leclerc rifila tre decimi al diretto rivale Verstappen, che non riesce a migliorarsi per una perdita di potenza del motore. si inventa un vero e proprio capolavoro nelle qualifiche del GP di Spagna, mettendo in bacheca la quarta pole position sulle sei qualifiche disputate sinora nel campionato di Formula 1 2022. Prestazione per cuori forti quella del monegasco dalla Q2 in poi: trova l'accesso tra i migliori dieci restando ai box per conservare un set di gomme in più, che però spreca al; ma in un ultimo attacco al tempo da dentro o fuori, che non riesce a migliorarsi per una perdita di potenza del motore.

Queste le parole del pilota numero 16 della Ferrari ai microfoni della F1TV subito dopo quella che si può considerare a tutti gli effetti la più intrepida delle tredici pole in carriera: "È stata una sessione difficile perché ho fatto un errore nella Q3. Dopo il testacoda, sono riuscito a mettere insieme un grande giro, sfruttando una macchina fantastica. Sono in una posizione buona in partenza, ovviamente, ma dovremo gestire al meglio le gomme visto che nelle ultime apparizioni Verstappen e Red Bull sono stati superiori. Lui è subito dietro, quindi servirà fare bene fin dal via. Spero anche in una bella prestazione di Sainz, così da fare una doppietta qui in Spagna".

Alle spalle dei soliti due che stanno dominando questa stagione di Formula 1 c'è l'altra Ferrari di Carlos Sainz: sfuma ancora la prima pole della carriera, ma davanti al suo pubblico può considerarsi soddisfatto, partendo dalla seconda fila a fianco della Mercedes di George Russell. "Per ora non è stato un fine settimana facile con il caldo ed il vento. Abbiamo fatto un discreto giro, la partenza e la gestione delle gomme saranno fondamentali" le prime parole del 27enne spagnolo ai microfoni della F1. "Credo che domani tutto possa succedere, daremo il nostro meglio. Non è stata una qualifica perfetta visto che non ho salvato un treno di gomme".

preoccupa il passo gara e soprattutto la gestione delle gomme in vista dei 66 giri attorno al circuito di Montmelò. La Ferrari ha dimostrato ancora una volta di saper sfornare prestazioni al top in qualifica, ma ora è il momento di concretizzare il tutto con una vittoria, a differenza di quanto accaduto a Miami. Anche perché il Come ribadito in coro dai due piloti della casa di Maranello,in vista dei 66 giri attorno al circuito di Montmelò. La Ferrari ha dimostrato ancora una volta di saper sfornare prestazioni al top in qualifica, ma ora, a differenza di quanto accaduto a Miami. Anche perché il vantaggio sulla Red Bull in classifica si è assottigliato pericolosamente.

