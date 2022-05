Mercedes è uscita rincuorata in un certo senso dal Dopo una settimana di pausa, la Formula 1 è pronta a tornare in pista : da Miami, i piloti e i team si spostano in Europa, in quanto da venerdì 20 maggio a domenica 22 è in programma il Gran Premio di Spagna 2022 presso il Circuito di Barcellona (precisamente a Montmeló). Ferrari e RedBull, al momento, sembrano avere un passo (e, di conseguenza, una macchina) nettamente superiore agli altri team, anche se lain un certo senso dal Gran Premio di Miami : il quinto e il sesto posto rispettivamente di George Russell e Lewis Hamilton rappresentano il miglior risultato ottenuto sinora in stagione.

Toto Wolff: "Siamo ancora all'inizio della stagione, siamo fiduciosi"

Toto Wolff, direttore esecutivo del team Mercedes, non ha dubbi sugli evidenti progressi che la W13 sta via via mostrando; queste le sue parole riportate da Speedweek in vista del prossimo GP: “Se questo Mondiale fosse una partita di basket, la gara di Barcellona rappresenterebbe la fine del primo quarto: siamo ancora all’inizio della stagione, c’è ancora tantissimo tempo per migliorare e incrementare le prestazioni“.

L’incremento visto nelle ultime gare per il team tedesco è però un dato di fatto; sullo stesso circuito dove sono stati svolti i test potrebbero arrivare altre conferme: “Abbiamo lavorato tanto per studiare per bene i dati provenienti dalla gara di Miami, così da migliorare ancora in vista di Barcellona. Avendo guidato lì nei test invernali, potremo fare un confronto e capire a che punto siamo. In ogni caso siamo fiduciosi: faremo un altro passo in avanti“.

