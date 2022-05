Toto Wolff, , che certamente non ha avuto un avvio eccezionale, fa le carte alla stagione iridata. Dopo cinque appuntamenti del Mondiale di F1, team principal della Mercedes , che certamente non ha avuto un avvio eccezionale, fa le carte alla stagione iridata.

La sua attenzione va su quel Max Verstappen che l’anno scorso è stato in grado di interrompere l’egemonia di Hamilton, in un ultimo atto ad Abu Dhabi che è ancora nella memoria di molti: “L’anno scorso Max – ha affermato Wolff sulle pagine del sito oe24.at – ha guidato una macchina peggiore rispetto alla nostra e ha vinto il titolo mondiale. Ora ha la macchina più veloce e tutto è sicuramente più facile per lui. Il titolo è a suo favore ora“.

“Barcellona sarà per noi una tappa interessante. Ma dobbiamo essere realisti, siamo ancora la terza forza dietro Ferrari e Red Bull”. In Catalogna sono quindi attesi sviluppi e novità per le Frecce d’Argento. Poi, parlando dell’imminente futuro, che si tradurrà nel Gp di Barcellona, ha aggiunto:In Catalogna sono quindi attesi sviluppi e novità per le Frecce d’Argento. Hamilton è chiamato a reagire , Russell invece, che sin qui ha fatto vedere le cose migliori, potrebbe avvicinare il pacchetto dei quattro piloti davanti formato da Verstappen, Perez, Leclerc e Sainz. Al momento George Russell ha raccolto 59 punti , Lewis Hamilton invece 36, per un totale di 95 punti nel Mondiale costruttori (terza forza).

