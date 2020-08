Dal nostro partner OAsport.it

Marc Marquez non disputerà il GP di Stiria 2020, quinta tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend del 21-23 agosto al Red Bull Ring di Zeltweg. Il Campione del Mondo è così costretto a rinunciare alla story7832454quarta gara consecutiva story.aspxNonedopo la frattura dell’omero destro subita nella prova d’apertura a Jerez de la Frontera. Lo spagnolo osserverà un nuovo fine settimana di riposo dopo essere finito sotto i ferri una seconda volta un paio di settimane fa per sostituire la placca.

L’alfiere della Honda ha già saltato GP di Andalusia, GP di Repubblica Ceca e GP d’Austria, ora salterà anche il secondo appuntamento a Spielberg. Il suo obiettivo potrebbe essere quello di rientrare a Misano (11-13 settembre) e il sogno di conquistare il titolo iridato non è ancora così sopito, visto che Fabio Quartararo è leader della classifica generale con 67 punti. Per l’occasione verrà sostituito ancora una volta dal collaudatore Stefan Bradl, pronto ad affiancare Alex Marquez.

MotoGP Ducati e l'addio di Dovizioso, un errore imperdonabile da parte del team di Borgo Panigale DA 6 ORE

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

Gran Premio d'Austria GP d'Austria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA 20 ORE