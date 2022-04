Enea Bastianini è pronto e carico in vista del via ufficiale del suo fine settimana del Gran Premio del Portogallo , quinto appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGP. Sullo splendido tracciato di Portimao, infatti, il portacolori del team Ducati Gresini si presenta con il vento in poppa dovuto alla splendida vittoria del Gran Premio delle Americhe e, soprattutto, alla vetta della classifica generale nella quale guarda tutti dall’alto verso il basso. Due successi nelle prime quattro uscite di questa annata sono un risultato davvero eccezionale per il pilota romagnolo che sembra avere a disposizione una GP21 quanto mai efficace e uno stile di guida che esalta le caratteristiche della moto di Borgo Panigale. Nel corso della conferenza stampa del giovedì sul tracciato lusitano, il pilota soprannominato 'Bestia' ha tratteggiato cosa si aspetta dal weekend di Portimao.

"A Portimao non posso che avere bei ricordi"

"Su questo tracciato ho vinto il titolo di Moto2 nel 2020, quindi non posso che avere bei ricordi. Mi sento benissimo e sono al comando della classifica generale, so che sono passate solo 4 gare, ma è comunque bello per me e per il team. Si tratta di una emozione fantastica. Ora, però, dobbiamo resettare tutto: le gare europee sono diverse dalle altre ed il livello rivali è altissimo, per cui siamo molto concentrati e motivati per affrontare nel migliore dei modi l’impegno. Abbiamo capito che dovrebbero essere presenti molto vento ed un elevato rischio di pioggia. Per quanto visto in Indonesia abbiamo messo in atto un bello step in gara in condizioni di bagnato e anche Pecco Bagnaia si è dimostrato molto veloce. Darò una occhiata ai suoi dati, ma voglio cominciare questo weekend da zero, poi vedremo la direzione da prendere".

Marc Marquez: "Questa pista significa molto per me"

"Austin è stato un weekend davvero buono per me. L'obiettivo era riconsolidare la fiducia con la mia moto e ci sono riuscito. Avevamo approcciato al fine settimana nel modo giusto, mettendo in pratica un ottimo lavoro anche se, ovviamente, si vuole sempre di più. Sesto al traguardo non è stato il massimo, ma so bene che la motivazione era il problema tecnico in partenza che, fortunatamente, abbiamo già risolto. Ora siamo concentrati su questo evento, su una pista che per me significa molto, dato che ha visto il mio ritorno alle gare nel 2021 dopo la serie di infortuni".

"La Honda potrebbe trovarsi bene, lo si è visto un anno fa, per cui cercheremo di confermarci anche nei prossimi giorni. Il lay-out è molto bello con tanti sali-scendi, curve diverse, anche cieche. C'è bisogno di seguire il flusso; l'anno scorso però non ci sono riuscito nel migliore dei modi. Se trovi il giusto ritmo tutto è più semplice, ma se lotti contro la tua moto si complica tutto. Il weekend sarà instabile a livello meteo, per cui il lavoro sarà ancor più duro".

Rins: "Il rinnovo con Suzuki? Ne parlerò presto"

"La Suzuki ha fatto la storia ad Austin, con il suo 500° podio. Sono davvero felice di far parte di tutto questo, anche perché dal 2017 abbiamo lavorato duramente per raggiungere grandi traguardi. Adesso siamo in forma. Siamo arrivati secondi in Texas e stiamo facendo buoni weekend. Vedremo come andrà qui. Bisogna tenere d'occhio anche il meteo perché sembra che venerdì e sabato ci saranno pioggia e vento". Sul rinnovo: "Non ho ancora parlato con Suzuki del 2023, ma mi tranquillizza il fatto che Suppo e i ragazzi giapponesi vogliano continuare a lavorare con me, questo mi permette di lavorare meglio. Il mio manager inizierà le trattative nelle prossime gare per l'anno prossimo".

