Si è conclusa sotto i riflettori del Lusail International Circuit la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2022, round inaugurale del nuovo Mondiale MotoGP . Suzuki in grande spolvero sul giro secco in notturna con il miglior crono assoluto di Alex Rins in 1’53″432 e il terzo posto del campione iridato 2020 Joan Mir, staccato di 147 millesimi dal compagno di squadra. Conferme importanti ad alti livelli anche nel time-attack per la Honda (9° Pol Espargarò) e in particolare per Marc Marquez , bravo a sfruttare nel migliore dei modi alcune scie per issarsi fino alla piazza d’onore con soli 35 millesimi di gap dal leader di giornata. Dopo una FP1 estremamente negativa, sono arrivate finalmente le prime risposte Ducati con tre moto nella top10 e quindi virtualmente qualificate per il Q2 (domani sarà difficile migliorare in FP3 al tramonto).