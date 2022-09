Ad

La dinamica

Gran Premio di Aragon Bastianini batte Bagnaia all'ultimo giro! Aleix 3°, out Quartararo

Si arriva alla terza curva, Marquez è in mezzo alla pista tallonato da Quartararo, che voleva sorpassarlo. Il Cabroncito, però, perde il controllo del posteriore ancora non in temperatura e scoda vistosamente; Quartararo è troppo vicino e viene colpito all'anteriore, finendo a terra con una lunghissima scivolata che gli provoca numerose ed estese abrasioni al torace.

Marquez invece non cade e prosegue, ma la sua moto si deteriora perché un pezzo di quella di Quartararo si va a incastrare nella ruota posteriore, rendendo la sua Honda ingovernabile e rendendogli impossibile evitare Nakagami, a terra pure lui. Successivamente anche Marquez è costretto al ritiro.

Le condizioni dei piloti

Marquez non ha riportato conseguenze. Quartararo invece si è dovuto sottoporre a medicazioni multiple per le abrasioni riportate e per Makagami c'è invece una sospetta frattura a una mano, ma la radiografia la scongiura e si tratta solo di un'abrasione profonda.

