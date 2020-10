Alle sue spalle grande fermento, come al solito, nella simulazione del time-attack necessaria per centrare l’accesso alla Q2 del time-attack. Ebbene, colpo di coda del portoghese Miguel Oliveira, spintosi a 0″130 dal leader, davanti a un convincente Franco Morbidelli che con l’altra Yamaha Petronas ha ottenuto il terzo tempo a 0″157 dal vertice. A seguire la prima delle Ducati, ovvero quello dell’australiano Jack Miller , gestita dal Team Pramac: l’aussie ha centrato il tempo di 1’32″503 a 0″184 da Quartararo, andando un po’ oltre nel corso del turno per via dell’highside spettacolare e senza conseguenze di curva-8. A completare il quadro dei qualificati alla Q2 menzionata ci sono la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″239), la Ducati Esponsorama Racing del francese Johann Zarco (+0″312), la Yamaha di Valentino Rossi (+0″321), l’altra M1 ufficiale dello spagnolo Maverick Viñales (+0″329) a cui è stato tolto il miglior tempo per non aver rispettato il regime di bandiere gialle (come al giapponese Takaaki Nakagami 19° e a Danilo Petrucci 16°), la KTM dell’iberico Pol Espargaró (+0″341) e la GP20 di Andrea Dovizioso (+0″367).

Alcune sottolineature le meritano Rossi e Dovizioso: Valentino ha fatto vedere un’ottima velocità e non ha potuto massimizzare la sua prestazione per via di una scivolata innocua in curva-4 nelle ultime fasi, mentre per il “Dovi” un segnale di ripresa soprattutto per l’adattamento alle Michelin. Fanno fatica, invece, le Suzuki: il secondo della classifica generale Joan Mir si è steso in curva-3 (perdita dell’anteriore) e non ha avuto accesso alla Q2, concludendo 12° a 0″473, immediatamente davanti al compagno di team Alex Rins (+0″885), caduto anch’egli in questo turno. In difficoltà anche Francesco “Pecco” Bagnaia solo 14° con la Ducati Pramac a 0″971.