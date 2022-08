Niente da fare per lo spagnolo Joan Mir . Il pilota spagnolo della Suzuki non sarà al via del prossimo GP di Misano , round del Mondiale 2022 di MotoGP previsto dal 2 al 4 settembre, per le conseguenze di una rovinosa caduta nel corso del primo giro del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del campionato della classe regina. I primi esami effettuati al centro medico, poco dopo il crash, avevano evidenziato delle lesioni alla caviglia del piede destro e di conseguenza c’erano non pochi dubbi sulla presenza dell’iberico nel fine-settimana in Italia. Gli aggiornamenti sulla salute di Mir hanno confermato quello che già si temeva, ovvero danni ai legamenti e alle ossa della caviglia destra.