Mooney VR46 Racing Team del rinnovo di contratto con Luca Marini fino al 2023 in sella alla Ducati Desmosedici GP. La squadra, gestita dal gruppo imprenditoriale di Il quadro è completo. E’ arrivato l’annuncio da parte deldelin sella alla Ducati Desmosedici GP. La squadra, gestita dal gruppo imprenditoriale di Valentino Rossi , ha deciso di seguire la via della continuità. Dopo infatti la conferma di Marco Bezzecchi (accordo biennale), è arrivata anche per Marini che quindi avrà un’altra chance per migliorare in MotoGP e meritarsi un ruolo sempre più importante nella classe regina. Una top-class dove il marchio della Ducati è in grandissima ascesa.

Ad

Per il 25enne nativo di Tavullia, vice Campione del Mondo in Moto2 nel 2020, prosegue quindi il proprio percorso agonistico nella massima cilindrata: “Sono molto contento di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023. É importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio in questo finale di stagione“, le prime parole del fratellino di Valentino Rossi.

MotoGP Goodbye Dovizioso, se la Ducati oggi vola è anche grazie a te 05/09/2022 ALLE 14:15

Siamo una squadra rookie, é il primo anno che lavoriamo tutti insieme, e continueremo a portare avanti questo metodo per toglierci delle belle soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro insieme a Vale (Valentino Rossi ndr.), che ringrazio per questa opportunità, e alla VR46 Riders Academy che mi sostiene sempre. Chiudere al meglio la stagione corrente e ripartire forte il prossimo gennaio è l’obiettivo: vogliamo lottare per le posizioni che contano, il podio e la vittoria in ogni GP e dire la nostra come miglior Team Indipendente del Campionato“, ha concluso Marini.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio d'Austria Pagelle: Bagnaia e Quartararo da 10, Bastianini iellato, Marini ok 21/08/2022 ALLE 15:34