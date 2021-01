La stessa Honda, come riporta corriere.it, non sa quando potrà tornare in sella il suo pilota:

In pratica, il Cabroncito a causa della brutta frattura all'omero, l'intervento e il rientro troppo anticipato ha saltato per intero la scorsa stagione, ma visto l'iter post-operatorio non è certo che possa esserci a Losail per i test prestagionali. Nel caso in cui non ce la facesse, a sostituirlo come già durante il campionato dovrebbe esserci Stefan Bradl.