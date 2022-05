Il Gp di Finlandia non si correrà nel 2022 . Ad annunciarlo è un comunicato ufficiale, che spiega che ci sono problemi per l'omologazione del circuito e per la situazione geopolitica attuale (senza il bisogno di specificare quanto la Finlandia sia vicina alla Russia).

Ecco quanto recita il comunicato: "FIM, IRTA e Dorna Sports sono obbligate ad annunciare delle modifiche al calendario del Campionato del Mondo FIM MotoGP™ 2022. I lavori di omologazione al KymiRing, insieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica in atto nella regione, hanno purtroppo costretto alla cancellazione del Gran Premio di Finlandia nel 2022. Le circostanze attuali hanno creato ritardi e messo a rischio i lavori in corso sul nuovo circuito . Tutte le parti hanno quindi concordato che il debutto della pista deve essere posticipato al 2023, quando la MotoGP™ non vede l'ora di tornare in Finlandia per la prima volta in quattro decenni. Il calendario finale del Campionato del Mondo FIM MotoGP™ 2022 dovrebbe quindi comprendere 20 round".

L'ultima volta in cui si gareggiò in Finlandia, infatti, fu ben 40 anni fa: dobbiamo tornare al 1982 per l'ultima prova di Imatra, dove non corse nemmeno la massima categoria: ci furono solo le gare della 125, 250, 350 e sidecar.

