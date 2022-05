secondo appuntamento del GT World Challenge Europe, campionato automobilistico in cui da quest’anno milita due gare sprint della durata di un’ora ciascuna con cambio pilota obbligatorio. Il circuito britannico di Brands Hatch ospita il, campionato automobilistico in cui da quest’anno milita Valentino Rossi . Impegnato nella sua nuova avventura coi motori passando dalle due alle quattro ruote coperte, il “Dottore” ha esordito con un 17° posto nella 3 Ore di Imola , nel quale si è reso sfortunato protagonista di un errore ai box . Diverso il format di questo secondo round di GTWC, che prevede

Vedremo dunque in scena Valentino Rossi in entrambe le manche sulla sua Audi R8 LMS Evo II numero 46 alternarsi con il belga Frederic Vervisch, con cui ha condiviso il volante anche durante la precedente prova endurance sul tracciato imolese. In questa prima tappa della Sprint Cup sono presenti 26 equipaggi, di cui dodici di categoria Pro. L’obiettivo della coppia del Team WRT è quello di agguantare la top-10, piazzamento per la quale lo stesso Rossi stava combattendo prima del disguido in pit lane. Al termine delle qualifiche l’equipaggio ha ottenuto il 17° posto in griglia in gara-1 e l’11° piazzamento in vista di gara-2. Di seguito tutti gli aggiornamenti delle due corse, con il via di gara-1 previsto alle 12:25 e gara-2 alle 17:45.

CHE COS’È IL GT WORLD CHALLENGE EUROPE E COSA DEVI SAPERE?

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, prototipi di auto di serie. I numerosi team presenti appartengono a nove costruttori diversi: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe prevede 10 date suddivise equamente nei suoi diversi format di gara (endurance e sprint) e il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Come in questo caso, negli appuntamenti della Sprint Cup ogni equipaggio è composto da due piloti che disputano due gare da un’ora con cambio pilota obbligatorio. Nelle gare endurance invece la prova è unica, ma con tre piloti che si alternano.

