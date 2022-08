eliminatorie dei 100 rana dei Nicolò Martinenghi impressiona, nonostante tutto, nella sua batteria delledei Campionati Europei di nuoto 2022 in corso di svolgimento a Roma. Il varesino, infatti, domina la sua heat mettendo in mostra una condizione di forma non ottimale ma tutt’altro che insufficiente, dando anche la sensazione di non mettere mai le marce alte. Il campione d’Europa in vasca corta e campione del mondo in vasca lunga su questa distanza, era impegnato nella quarta batteria (sulle cinque previste) e ha concluso con l’ottimo crono di 59.08, il migliore di giornata. A questo punto per il classe 1999 il mirino sarà puntato sulla semifinale.

Martinenghi: "Non mi sento al 100%"

Il suo commento al termine della batteria ai microfoni di Raisport: “Direi una prova ben gestita, anche per togliermi un po’ la ruggine di dosso, dopotutto non gareggio dal Mondiale, per cui l’ho vissuta un po’ come un test. È importante rimettersi in gara per tornare a capire le dinamiche interne. Tutto ok”. Nicolò Martinenghi prosegue nella sua analisi: “Non sono al 100%, ho saltato anche Ostia per motivi fisici. Oggettivamente bisogna andare a raschiare dal fondo le ultime energie. Ho visto che Arno Kamminga ha chiuso in 59.32 per cui siamo molto vicini. Vedremo chi avrà più benzina nel serbatoio”.

Quadarella invece si sente in forma per la finale

Simona Quadarella domina le batterie degli 800 stile libero femminili e si rivela molto ottimista una volta uscita in vasca: “Anche se erano solo batterie, è stato davvero bello entrare in acqua qui al Foro Italico. Dal mio punto di vista sto bene e sono serena, questa mattina ho messo a segno anche un buon tempo anche se potevo fare anche qualcosa in più. Mi aspetto un grande pubblico per la finale, non vedo l’ora di tornare in azione”.

Ceccon: "Non ho voluto esagerare"

Qualificazione alle semifinali dei 50 farfalla ottenuta in scioltezza anche per Thomas Ceccon, quinto crono complessivo alle spalle del connazionale Piero Codia. Il commento del campione iridato e primatista mondiale dei 100 dorso: "Tutto molto tranquillo. Ho anche respirato un paio di volte per cui sono contento della mia prestazione. Ho chiuso in 23.3, direi un tempo comodo, bene così per l’esordio. Ho voluto spingere un po’, ma senza esagerare. Oggi fortunatamente ho solo i 50 farfalla, per cui posso gestire lo sforzo nella maniera migliore".

Detti: "4x200 al primo posto in batteria? Abbiamo fatto il nostro"

Grandi impressioni anche dalla staffetta 4x200 stile libero maschile, che in finale si assicura la corsia 4. Leader del quartetto azzurro che ha realizzato il miglior tempo delle batterie Gabriele Detti: "Abbiamo fatto il nostro. Dovevamo andare forte per entrare in finale, e lo abbiamo fatto, dopotutto la selezione vera era tra di noi. A questo punto vediamo cosa succederà in finale. Essere qui è bellissimo, speriamo nello stadio pieno, vogliamo regalare un grande spettacolo al pubblico" la reazione del bronzo europeo uscente negli 800 stile libero.

Ottime impressioni e grandi emozioni anche da parte del giovanissimo frazionista Lorenzo Galossi, che si esprime così a bordo vasca: "Davvero una grande emozione per me. Abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi e fatto segnare il primo tempo, ed era importante. Siamo in casa, gareggeremo nella corsia 4, ovvero la corsia regina e sarà davvero splendido. Devo essere sincero, la fatica è stata tantissima: sono passato molto forte, mai così forte, quindi comunque è andato tutto bene. Vedremo cosa succederà in finale ora. Io voglio la medaglia, e ci credo. A 16 anni queste emozioni sono magnifiche".

