Dove eravamo rimasti? Thomas Ceccon prosegue nel suo incedere e nelle batterie dei 50 dorso nei Mondiali 2022 di nuoto in vasca lunga a Budapest ha messo in mostra segnali di vitalità. Reduce dal fantastico oro con record del mondo dei 100 dorso, il veneto è tornato a gareggiare individualmente e il riscontro è stato convincente. Ceccon, infatti, ha ottenuto il terzo tempo di ingresso per le semifinali, firmando il nuovo record italiano di 24"62, togliendo tre centesimi al primato di Niccolò Bonacchi e abbassando sensibilmente il proprio personale di 24"99. Un incedere in acqua molto bello da vedere di Thomas che fa ben sperare in vista del prossimo turno, considerando che solo l’americano Justin Ress (24"24) e il tedesco Ole Braunschweig (24"58) hanno fatto meglio di lui. Vedremo se e quanti margini l’allievo di Alberto Burlina avrà nel pomeriggio. Da verificare se nel penultimo atto ci sarà Michele Lamberti che per il 25"16 di stamane sarà costretto allo spareggio con il francese Ndoye-Brouard per proseguire la sua avventura.