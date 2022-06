raddoppia il bottino alla Duna Arena, conquistandodopo aver scritto la storia ed essere salito sul tetto del mondo sui 100 tre giorni prima. Sfuma un'incredibile doppietta iridata per tre centesimi, ma lo statunitense Nic Fink beffa l'azzurro all'ultima bracciata dopo un gran testa a testa conclusivo. 26.48 il tempo del 22enne di Varese, a nove centesimi dal personale, che non è riuscito a migliorare probabilmente per una prima metà di gara leggermente più sorniona rispetto a quanto mostrato nelle batterie e in semifinale. Medaglia di bronzo per Michael Andrew, staccato di poco più di due decimi e mezzo da Martinenghi.(26.98), che sfiora il record mondiale juniores appartenente al connazionale d'argento.

La rana italiana continua a regalare grossissime soddisfazioni in questi mondiali, trattandosi del terzo alloro per il Belpaese in questo stile - dopo i titoli dello stesso Martinenghi sulla doppia distanza e di Benedetta Pilato al femminile. Sale a quota cinque in soli quattro giorni il conteggio delle medaglie azzurre provenienti dal nuoto in corsia , oltre alle tre arrivate dal nuoto sincronizzato. Ma per Nicolò non è ancora finita qui la giornata, a poco più di mezz'ora di distanza ci sarà la staffetta mista, da cui potrebbe arrivare il terzo podio iridato personale nella stessa edizione della rassegna iridata, fatto che in Italia possono vantarlo pochissimi altri ex atleti.