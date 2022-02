Ogni giorno Eurosport - la casa delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 - ti riassume in una carrellata di notizie e video tutto quello che è accaduto di saliente nella giornata di gare. Recupera qui tutti i momenti migliori, gli exploit eclatanti e le storie più emozionanti e che potresti esserti perso mentre dormivi o eri impegnato al lavoro o a scuola

Michela Moioli, che partiva coi favori del pronostico nello Snowboardcross, ma ha fallito l'assalto a una medaglia fallendo l'accesso alla finale A, rimediando anche una caduta ( Quinto giorno di Giochi Olimpici e per la prima volta, l'Italia resta a secco di medaglie. Dopo 20 giorni consecutivi, tra Tokyo 2020 e Pechino 2022, l'Italia chiude una giornata senza medaglie. Fa male, pensando soprattutto a, che partiva coi favori del pronostico nello Snowboardcross, ma ha fallito l'assalto a una medaglia fallendo l'accesso alla finale A, rimediando anche una caduta ( per fortuna senza conseguenze ) nella Small Final. Zero medaglie anche dallo Short Track e dallo Slittino mentre nello slalom femminile, fa festa Petra Vlhova mentre Mikaela Shiffrin inforca clamorosamente

Non è successo però solo questo e proviamo a fare un po’ d’ordine allora, per chi magari non è riuscito a seguire tutto. Ecco il nostro riassunto di mercoledì 9 febbraio. Tra Freestyle Big Air e Slittino : la carne al fuoco è veramente tanta ma andiamo con ordine...

SNOWBOARD: AMAREZZA MOIOLI! FALLISCE L'ASSALTO ALLA FINALE, ORO A JACOBELLIS

Grande delusione per Michela Moioli nella sua gara, lo snowboardcross femminile. Sempre in testa nelle varie run di qualificazione, la fuoriclasse bergamasca, campionessa olimpica uscente, non è andata oltre al 3° posto nella prima semifinale chiudendo alle spalle della statuntense Jacobellis e della francese Trespeuch. Nella Small Final poi per Michela è arrivata anche una scivolata, per fortuna senza conseguenze, che le ha lasciato una piccola ferita sulla bocca. Mentre nella finale A, Lindsey Jacobellis dopo quattro assalti a vuoto, ha ottenuto l'agognato oro ai Giochi, 16 anni dopo la beffa di Torino 2006

Moioli è fuori dalla finale! Niente medaglia per Michela

FREESTYLE, DONAGGIO STUPISCE NEL BIG AIR MASCHILE E CHIUDE AL 5° POSTO!

Leonardo Donaggio, all'esordio assoluto in un'Olimpiade, trova un quinto posto di grandissimo valore nel Big Air maschile. Il 18enne veneziano sfrutta i numerosi errori dei suoi avversari nella prima run, portandosi subito nelle prime tre posizioni e poi amministrando nelle due tornate successive. Trionfa il norvegese Birk Ruud (187.75), davanti allo statunitense Colby Stevenson (183.00) ed allo svedese Henrick Harlaut (181.00), icona dello sci-freestyle.

"Superstiloso!": incredibile salto di Donaggio in finale

SHORT TRACK, FONTANA AI QUARTI NEI 1000, STAFFETTA FEMMINILE OUT DALLA FINALE A!

Gioie e dolori dalla quarta giornata di short track. Partiamo dalla solita certezza della pattuglia tricolore, Arianna Fontana che vince in scioltezza la sua batteria e si qualifica ai quarti di finale dei 1000 metri femminili in programma venerdì 11 febbraio. Out in semifinale invece la staffetta femminile 3000 metri azzurra tradita da una scivolata di Cynthia Mascitto. Tra i maschi invece Yuri Confortola chiude decimo la finale dei 1500 metri vinta dal coreano Hwang Dae-heon.

Fontana consola Mascitto: "Capita di cadere, ora testa alla Finale B"

Giovedì 10 febbraio: il calendario di tutte le gare e dove vederle

Nella sesta giornata si disputeranno otto eventi che metteranno in palio i rispettivi titoli a cinque cerchi: singolo maschile per il pattinaggio artistico, la a gara a squadre mista di aerials per lo sci freestyle, l’halfipe femminile e lo snowboardcross maschile per lo snowboard, la combinata maschile per lo sci alpino, la 10 km femminile per lo sci di fondo, i 5000 metri femminili per lo speed skating, il team relay di slittino. Le speranze di medaglie per l'Italia non sembrano essere tantissime anche se Lorenzo Sommariva e Omar Visinitin possono stupire nello snowboardcross maschile. Prende il via anche il torneo di Curling uomini, con la squadra maschile azzurra che debutterà contro la Gran Bretagna.

2018, Omar Visintin, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il momento social: psicodramma Shiffrin fuori anche dallo slalom!

Dovevano essere i Giochi della consacrazione, si stanno rivelando le Olimpiadi dello sconforto per Mikaela Shiffrin che, dopo l'uscita di scena nella prima manche del Gigante, inforca incredibilmente nella prima manche dello slalom speciale, disciplina in cui aveva vinto l'oro sia a Sochi nel 2014 che a Pyeongchang nel 2018. Incredulità e amarezza per l'americana che spiana la strada al successo di Petra Vlhova . Ecco il suo errore in tutte le lingue del mondo!

"Poor, poor Shiffrin", l'inforcata clamorosa in tutte le lingue del mondo

