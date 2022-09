Il cammino del Settebello in questi Europei di Spalato è stato sin qui impeccabile. I campioni in carica della World League e vicecampioni del mondo non hanno avuto pietà degli avversari, sconfiggendo tutte le squadre del girone A (la Slovacchia, la Georgia, il Montenegro) e poi la Francia ai quarti per 16-8 . Ora tocca alla Croazia provare a minare le certezze della Nazionale allenata dal ct Alessandro Campagna. I Barracuda, il cui selezionatore è Ivica Tucak, non vincono l’oro in una qualche competizione dal 2017, quando diventarono campioni del mondo. Dopo soltanto alcuni podi: il bronzo agli Europei del 2018 e ai Mondiali del 2019 e l’argento alla World League del 2019. Nel torneo ora in corso hanno raccolto tre vittorie oltre al pareggio contro la Grecia. Ai quarti hanno surclassato la Georgia e meritato ampiamente un posto in semifinale. La speranza dei croati è di migliorare il risultato degli ultimi Mondiali (4°). I precedenti stagionali però sorridono all’Italia che ha incontrato tre volte la Croazia (in World League e in due amichevoli), e vinto altrettante volte.