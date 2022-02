L'può festeggiare ladi finale di2021-22 con ben due turni d'anticipo. La squadra di coach Lavarini beneficia infatti indirettamente delassegnato alnella sfida contro la, che si sarebbe dovuta disputare oggi alle ore 20:00, ma che è stata cancellata. Ai sensi dell'del Regolamento Competizione CEV 2021/22 che prevede ilper la squadra partecipante dichiarata "inadempiente", il club diincassa così il secondo k.o. europeo, dopo lo 0-3 per mano proprio di Novara , e viene risucchiato nella. Questo risultato è favorevole anche alla, impegnata domani nella super-sfida col VakifBank Istanbul e compagne sono infatti provvisoriamente, con 9 punti, e stanno facendo gara proprio sulla Dinamo Mosca, oltre che su Chemik Police e Dinamo Kazan, per qualificarsi ai quarti come una delle tre migliori seconde squadre delle 5 Pool.

La sfida di oggi, sul taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu dicontro il, non diventa comunque del tutto ininfluente per le igorine, falcidiate peraltro dalle cinque assenze causa Covid-19. Innanzitutto, c'è una striscia di imbattibilità da allungare, considerando che Novara ha finora vintoin Champions. In secondo luogo, un successo pieno () dell'Igor estrometterebbe il club turco dalla lotta alla qualificazione come una delle tre migliori terze, agevolando un po' il percorso della. Impegnata domani contro la corazzata Vakif, la squadra di coach Gaspari dovrà comunque pensare prima a sé stessa, visto che all'andata era sembrata poter fare il colpaccio , giocandosela punto a punto per tre set prima dello show di(35 punti a fine gara).