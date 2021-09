25-8, risultato del l'Olanda di Avital Selinger. Una nazionale ostica, seppur giovanissima, da anni una delle bestie nere dell'Italia, anche se negli ultimissimi anni Paola Egonu e compagne sembrano avere un po' esorcizzato questo tabù sportivo. Per l'Olanda questo Europeo rappresenta l'unica occasione di centrare la prima medaglia negli ultimi tre anni, oltre che di riscattare la mancata partecipazione olimpica a Tokyo 2020. Una ferita ancora aperta, per un Paese a forte tradizione pallavolistica. Il, risultato del 2° set contro la Russia , è ancora fin troppo vivo nella mente di chiunque stia seguendo l'Italvolley femminile agli Europei 2021 . Un risultato che potrebbe far pensare a una finale già centrata, per l'ennesimo capitolo di una rivalità sportiva che sta segnando la storia del volley contemporaneo: quella tra Italia e Serbia. Non è però così, dal momento che sul cammino delle azzurre si frapporrà. Una nazionale ostica, seppur giovanissima, da annidell'Italia, anche se negli ultimissimi anni Paola Egonu e compagne sembrano avere un po' esorcizzato questo tabù sportivo. Per l'Olanda questo Europeo rappresenta l'unica occasione di centrare la, oltre che di riscattare la mancata partecipazione olimpica a Tokyo 2020. Una ferita ancora aperta, per un Paese a forte tradizione pallavolistica.

Italia-Olanda, semifinale di pallavolo

Europei Pallavolo L'Italia annichilisce la Russia: 3-0 senza storia e semifinale UN GIORNO FA

Il quarto di finale Italia-Olanda è in programma venerdì 3 settembre alle ore 20:00 italiane. Tutti gli Europei sono trasmessi in live-streaming da DAZN, mentre sui canali Rai (stavolta Rai 3) è possibile vedere le sfide della nostra Nazionale. Eurosport vi fornirà la DIRETTA LIVE scritta, con le azioni più salienti del match e tanti spunti statistici.

Italia-Olanda, semifinale: informazioni

Data, orario e luogo: la partita è in programma venerdì 3 settembre alle ore 20:00, sul campo della Stark Arena di Belgrado.

L'Italia arriva alla semifinale della rassegna continentale avendo vinto tutte e sette le precedenti sfide e concesso solo 2 set in tutto il torneo. L'Olanda ha invece perso solamente contro la Turchia (netto 0-3) durante la fase a gironi, riprendendo poi a macinare punti e vittorie: 3-1 alla Germania negli ottavi, 3-0 alla Svezia nel turno successivo. La medaglia europea, per le Orange, manca dal 1995 (oro), ma la continuità di rendimento è impressionante: negli ultimi undici Europei, la squadra oggi allenata da Avital Selinger ha terminato la competizione fuori dalla top-5 solo due volte (7° posto nel 2011, 9° nel 2013).

Come sta l'Italia e i pericoli della sfida

Dopo il risultato incredibile, per il modo in cui è maturato, contro la Russia, l'Italia sta decisamente bene. La ricezione è salita di colpi, Alessia Orro ha ritrovato varietà di gioco, ma anche scelte intelligenti, e i martelli hanno fatto il resto, mettendo a terra praticamente ogni pallone disponibile, con pochissimi errori gratuiti regalati alle avversarie. La versione delle "ragazze terribili" vista contro la Russia è molto, molto vicina alla perfezione, ma la sensazione è che questo gruppo possa compiere ulteriori step in termini di miglioramento. L'Olanda ha un roster giovanissimo - Myrthe Schoot, libero, e Maret Grothues, schiacciatrice, sono le uniche due atlete nate prima del 1990 - e pieno di talento. Laura Dijkema, palleggiatrice della Lokomotiv Kaliningrad, è il faro di questa squadra: mandarla fuori giri forzando tanto la battuta, significherebbe limitare molto il gioco orange e avvantaggiare il lavoro della coppia Chirichella-Danesi, già spaziale a muro contro la Russia.

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

Il cammino delle azzurre negli Europei 2021





La difesa dell'Italia fa i miracoli: che punto!

Europei Pallavolo LIVE! Italia-Russia 3-0: mai visto un dominio simile! UN GIORNO FA