L’Italia ha travolto l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-19; 25-15; 25-15) e ha conquistato la e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2022 di volley femminile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera schiacciante ad Ankara (Turchia), replicando il successo ottenuto ieri contro il Belgio. Le azzurre hanno ampiamente riscattato la battuta d’arresto rimediata all’esordio contro le padrone di casa e, nonostante le molteplici assenze, hanno dimostrato di poter essere competitive ai massimi livelli internazionali. Quello odierno è un sigillo importante nella corsa verso la qualificazione alla Final Eight, riservata alle prime sette in classifica generale (al momento le nostre portacolori occupano il quinto posto provvisorio).

L’Italia deve fare a meno di diverse stelle, che rientreranno in gruppo soltanto nelle prossime settimane: Paola Egonu, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Alessia Orro. Il CT Davide Mazzanti ha stravolto la formazione rispetto alle ultime due uscite: ha risparmiato Ofelia Malinov, assegnando la cabina di regia a Francesca Bosio; ha fatto riposare le centrali Cristina Chirichella e Sara Bonifacio, impiegando Marina Lubian e Alessia Mazzaro; ha dato spazio alla schiacciatrice Alessia Gennari affiancata da Alice Degradi. Confermatissime l’opposto Sylvia Nwakalor e il libero Monica De Gennaro.

Prestazione rimarchevole da parte di Sylvia Nwakalor, che continua a ribadire la propria caratura (16 punti, 3 muri). Francesco Bosio si è distinta e ha saputo mandare in doppia cifra anche Mazzaro, Gennari e Degradi (11 punti a testa), 7 punti per Lubian. All’Olanda non sono bastate l’opposto Elles Dambrink (8), le schiacciatrici Fleur Savelkoel (6) e Jolien Knollema (4). L’Italia tornerà in campo domani (ore 15.00) per fronteggiare la Cina nell’ultima partita della Pool di Ankara.

