Modena ha sconfitto Padova per 3-0 (25-23; 25-17; 30-28) in un incontro valido per la 18ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La partita era in programma per gennaio, ma è stata anticipata a oggi perché le due squadre non potevano scendere in campo per gli incontri della 10ma giornata rispettivamente contro Verona e Ravenna (gli scaligeri e i romagnoli hanno troppi casi di positività al Covid-19 all’interno dei propri gruppi squadra). I Canarini si sono così imposti al PalaPanini e sono tornati al successo dopo lo stop di due settimane fa contro Civitanova, incamerando il quinto sigillo stagionale e confermandosi al quarto posto in classifica con 15 punti all’attivo (a una lunghezza da Milano e con due punti di vantaggio su Vibo Valentia, a parità di incontri disputati, ovvero otto).