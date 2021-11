Piatto molto ricco, quello della. Un turno caratterizzato da molti big-match, stante l'ormai evidente livellamento verso l'alto del massimo campionato italiano maschile di pallavolo, aperto dalla vittoriadellaal Mediolanum Forum contro ladi coach Piazza. L'Allianz tiene testa ai cucinieri per tutta la partita, obbligandoe compagni ai vantaggi nei primi due set e poi "dilapidando" un buon margine nel 3°, per una sfida tirata e combattutissima, in cui la differenza la fanno soprattutto i centrali ospiti:(11) e(13) non solo combinano per ottime percentuali in attacco, ma rifilano anche 7 muri (3-4) ai padroni di casa. Lube che riabbraccia Osmany Juantorena, seppur non al meglio della condizione e impiegato col contagocce da Chicco Blengini. Priva di Alessandro Michieletto , il quale dovrà osservare almeno due settimane di riposo dopo l'infortunio alla caviglia patito nello scorso turno,inveceal Pala Barton, sotto i colpi di unache bombarda dai 9 metri senza pietà -di squadra,, col naturalizzato polacco autentico mattatore del match grazie a 21 punti e anche 2 muri - e non fa sconti, volando al 2° posto in classifica alle spalle solamente di Monza. La squadra di Nikola Grbic ha però già osservato il turno di riposo e vanta un ruolino di marcia immacolato (4 vittorie di fila): inoltre,sembra sempre più a suo agio nel collettivo perugino, affinando di partita in partita lacon Leon e coi centrali. Per la squadra di coach Lorenzetti poche risposte positive: sicuramenteha sfruttato l'occasione a disposizione, chiudendo con 9 punti e il 53% in attacco, mentre anche un santone quale Matey Kaziyski ha sofferto molto a 360°, con picchi negativi in ricezione.