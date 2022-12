posticipo del Allianz Milano va infatti oltre le difficoltà di rotazioni ridottissime al centro della rete - ancora out sia Augustin Loser che Matteo Piano, anche se per il capitano c'è una breve apparizione in questa partita - e, trascinata da un eccezionale Marco Vitelli (18 punti col 94% in 1° tempo, 15/16 e 2 muri) e dal solito Paolo Porro, sogna a lungo contro la cucinieri di coach Chicco Blengini sono però decisamente più cinici nei momenti chiave dei set e, soprattutto, sbagliano molte meno battute rispetto ai "padroni di casa". Grande spettacolo neldel 10° turno di Superlega . Sull'insolito taraflex dell'Arena di Monza, l'va infatti oltre le difficoltà dial centro della rete - ancora out siache, anche se per il capitano c'è una breve apparizione in questa partita - e, trascinata da un(18 punti col 94% in 1° tempo, 15/16 e 2 muri) e dal solito, sogna a lungo contro la Cucine Lube Civitanova . Idi coach Chicco Blengini sono perònei momenti chiave dei set e, soprattutto, sbagliano molte meno battute rispetto ai "padroni di casa".

La Lube vince così 3-1, sfruttando tutto il talento dei suoi pallavolisti più giovani, ma anche le rotazioni di un roster che sta assumendo sempre più le sembianze della grande squadra in qualsiasi fondamentale. Se Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov sono sontuosi in attacco e, da metà 2° set, Gabi Garcia Fernandez sostituisce al meglio un Ivan Zaytsev poco in ritmo al netto di un buon avvio, il nostro MVP di serata va comunque indubbiamente a Fabio Balaso. Il libero della Nazionale è onnipresente sul taraflex dell'Arena, meravigliando i presenti con ricezioni ai limiti delle umane possibilità e difese incredibili, a conferma di quanto ormai sia nel gotha del ruolo a livello mondiale. Civitanova sale al 5° posto con 17 punti in classifica, come la WithU Verona che resta però davanti per un migliore quoziente set, mentre Milano rimane al 7°, comunque in piena corsa per un posto nei quarti di Coppa Italia.

La partita

Un posticipo che lascia più di qualche rimorso nella mente dei pallavolisti allenati da coach Roberto Piazza, perché senza i 22 errori in battuta (e i 6 in attacco), l'Allianz avrebbe realmente messo alle corde gli avversari per tutta la partita, non solo in un 2° set vinto meritatamente 25-22. Trascinata da Yuki Ishikawa (17 punti col 62% in attacco) e dalla coppia formata da Milad Ebadipour e Osniel Mergarejo, davvero resiliente nell'accettare ancora la sfida di giocare da centrale, Milano fa sudare le proverbiali sette camice a una Lube Civitanova che soffre un po' in ricezione, ma lavora meglio a muro negli scambi cardine e beneficia di un Balaso tarantolato. Il 16% di ricezione perfetta (a tabellino) del libero è un insulto alla Pallavolo, perché in presa diretta i miracoli in seconda linea del classe 1995 sono evidenti. Non è un caso se Luciano De Cecco può giocare una mole incredibile di primi tempi nei due set iniziali, lasciando poi spazio alle aperture in posto 4 e 2 perché i suoi giovani schiacciatori (Bottolo e Gabi Garcia) diventano inarrestabili quando chiamati a sostituire Yant Herrera e Zaytsev. A causa di un timing imperfetto tra rincorsa e alzata, Porro va invece un po' più in difficoltà nel servire Jean Patry, con l'opposto francese che peraltro non trova mai efficacia dai nove metri (5 errori) pur mettendo a terra grandi colpi con palla impossibile. Il giovane palleggiatore di Milano sfrutta allora l'impatto devastante di Vitelli (15/16 nei 1° tempi) e si mette in proprio dai nove metri (3 ace), tenendo così apertissima la sfida anche nel momento in cui il terzetto Gabi-Bottolo-Nikolov sembra quasi fare un altro sport. Vince però una Lube più cinica e meno incline a vestire anticipatamente i panni di Babbo Natale. Perde una Milano comunque stoica, mai arrendevole e potenzialmente sempre molto intrigante non appena Loser e Piano saranno rientrati e al 100% della condizione.

Il tabellino

Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova 1-3 (21-25; 25-22; 22-25; 21-25)

Milano : Mergarejo 8, Lawrence 1, Bonacchi, Vitelli 18, Fusaro, Patry 13, Piano, Ishikawa 17, Porro 3, Colombo (L) n.e., Pesaresi (L), Ebadipour 8. All . Piazza.

: Mergarejo 8, Lawrence 1, Bonacchi, Vitelli 18, Fusaro, Patry 13, Piano, Ishikawa 17, Porro 3, Colombo (L) n.e., Pesaresi (L), Ebadipour 8. . Piazza. Civitanova: Garcia Fernandez 10, Sottile n.e., D'Amico, Balaso (L), Zaytsev 7, Chinenyeze 13, Nikolov 15, Diamantini 3, Gottardo, Ambrose (L), De Cecco 4, Anzani, Bottolo 11, Yant Herrera 5. All. Blengini.

