Franco Smith ha annunciato il suo XV, che sabato 5 dicembre affronterà il Galles , a Llanelli, per il piazzamento finale dell'Autumn Nations Cup 2020, la nuova competizione in sostituzione dei Test Match autunnali . Gli azzurri hanno concluso al terzo posto del proprio girone, con una vittoria e due sconfitte , e se la vedranno contro il gallesi che non stanno vivendo un grandissimo periodo di forma tra ricambio generazionale e modifiche tattiche apportate dal ct Pivac. Smith, intanto, arriva alla sfida contro il Galles con tre cambi rispetto al XV che è sceso in campo allo Stade de France durante il match perso contro la Francia per 36-5.

Con l'assenza di Matteo Minozzi per infortunio, Jacopo Trulla viene spostato ad estremo, Sperandio farà il 14, mentre ci sarà il debutto con la maglia n° 11 per Monty Ioane che ha appena ricevuto il lasciapassare dalla World Rugby per esordire in maglia azzurra. L'australiano di origini samoane è da tempo nel gruppo azzurro, avendo partecipato al raduno di Roma e Parma a luglio oltre ad essere stato convocato (senza possibilità di scendere in campo) proprio nell'ultimo week end di Parigi. Ora la grande occasione per il trequarti del Benetton. In mediana spazio ancora a Garbisi (5a partita titolare per lui come '10'), mentre come mediano di mischia sarà titolare per la prima volta il 2001 Stephen Varney. Tutto confermato il resto della squadra, con il ritorno in panchina di Guglielmo Palazzani.