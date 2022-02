Stesso menù del giorno precedente, la domenica di Coppa del Mondo di sci alpino propone i remake dello slalom maschile di Garmisch-Partenkirchen e la discesa femminile di Crans Montana. Si inizia con gli uomini alle 9:10.

Arriverà l'ottavo vincitore diverso su altrettante gare lungo la "Gudiberg"? Il cerchio dei papabili vincitori che non si sono ancora imposti nella stagione attuale si stringe, tra questi troviamo proprio i nostri azzurri: Alex Vinatzer è tornato a convincere nella seconda manche del giorno precedente, ma per strappare la top-3 servirà anche una solida prima parte di gara.

Sofia Goggia invece scende con la missione di difendere il pettorale rosso in discesa prima delle Finali di Courchevel/Meribel in programma il mese successivo. L'azzurra si presenta con 65 punti di vantaggio nei confronti di Corinne Suter, dopo averne persi una manciata il giorno precedente. L'obiettivo è cercare di stare davanti alla campionessa olimpica, nonostante non stia ancora al top della condizione

9:41 - Sala a due facce

Tommaso Sala fa tanta fatica sul ripido, dove perde un secondo abbondante. Dopo però è bravo a mollare gli sci e recuperare qualche decimo sul piano rispetto al leader Meillard, che gli permette di assicurarsi il passaggio in seconda manche, anche se ad oltre un secondo e mezzo.

9:37 - Razzoli poco meglio di Vinatzer

Altra manche difficile persino per Giuliano Razzoli, nono a +1.21. Il 37enne emiliano però sa difendersi bene nel piano, addirittura facendo segnare il miglior parziale all'ultimo settore. Peccato per quel secondo abbondante lasciato in alto.

9:34 - Altra manche in ombra di Vinatzer

Niente da fare per Alex Vinatzer, che anche oggi non ingrana nella prima manche. Il primo azzurro a scendere chiude a +1.34 in decima posizione provvisoria. Servirà la rimonta pure nella gara odierna.

9:32 - Pinturault c'è

Alexis Pinturault risponde presente dopo un anonimo 15° posto di ieri. Stavolta il transalpino resiste bene sul ripido e si piazza quarto a 69 centesimi.

Meillard col turbo domina la prima manche di Garmisch

9:29 - Braathen si gestisce

Non buona la prima manche del leader di specialità Lucas Braathen. Il norvegese paga già 1"65 dal leader, in totale controllo pur di raggiungere il traguardo.

9:27 - Zenhaeusern secondo

Ramon Zenhaeusern finalmente torna ad essere veloce. Secondo posto ex-aequo con Strolz, distante 51 centesimi dal connazionale Meillard.

9:25 - Strolz è il più vicino a Meillard

Johannes Strolz è in stato di grazia e lo dimostra ancora una volta. Per adesso l'austriaco è il migliore dopo il leader Meillard, unico capace di restare attorno al mezzo secondo di ritardo.

9:21 - Out Noel!!

Clement Noel fuori nel ripido!! Il nuovo campione olimpico perde il controllo nelle prime porte e non riesce a stare in pista! Altro ritiro pesantissimo per lui, che rischia di dire definitivamente addio al sogno della coppa di specialità.

9:19 - Foss-Solevaag in recupero

Gara strana di Sebastian Foss-Solevaag, in forte difficoltà nelle prime porte (perdendo quasi nove decimi solo al primo settore), poi in ripresa sul piano, dove si scatena e risale fino al secondo posto ex-aequo con Feller, a otto decimi di distacco da Meillard.

9:14 - Meillard da paura!!

Prima manche pazzesca di Loic Meillard! Un'altro passo rispetto ai due scesi prima di lui. L'elvetico è in testa, rifilando otto decimi a Feller.

9:13 - Kristoffersen appena dietro

Partito a tutta e con un vantaggio nettissimo nel primo settore, Henrik Kristoffersen si controlla nella seconda parte del tracciato, chiudendo ad otto centesimi di distacco.

9:11 - Feller apre le danze

Manuel Feller è il primo a scendere, facendo segnare un tempo di 54"56. L'impressione è che si tratti di uno slalom più "tecnico" rispetto a quello di ieri, cambia anche il manto nevoso.

9:07 - Startlist

Questo l'ordine di partenza del primo sottogruppo di merito, quello con i big di questa specialità: Feller, Kristoffersen, Meillard, Strasser, Yule, Foss-Solevaag, Noel. Attenzione anche a Johannes Strolz col 9 e al pettorale rosso Lucas Braathen con l'11.

9:02 - La classifica di specialità

Con il ritiro del leader Lucas Braathen si è riaperto tutto. Secondo ad un solo punto troviamo Kristoffersen, molto vicini anche Meillard e Feller, ben tredici atleti raccolti in 100 punti. Il migliore azzurro è Vinatzer, 10° (a -77), che precede il campione olimpico Clement Noel (-80), oggi costretto a fare bene.

8:58 - Gli azzurri in gara

Gli stessi sette azzurri del giorno precedente, orfani di Manfred Moelgg causa Covid. Cambiano i pettorali, che non sono vantaggiosi: dovremo aspettarne tredici prima di vedere scendere un italiano, Alex Vinatzer (14), a seguire Giuliano Razzoli (15), Tommaso Sala (17), Simon Maurberger (29), Stefano Gross (20), Federico Liberatore (40), Tobias Katslunger (65).

8:55 - Tutto pronto per lo slalom maschile

Amiche ed amici di Eurosport benvenuti! Alle 9:10 scatta la prima manche dello slalom maschile di Garmisch. Ieri è tornato al successo tra i pali stretti Henrik Kristoffersen, davanti a Meillard e Feller. Il norvegese si confermerà o vedremo un nuovo vincitore?

