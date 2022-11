slalom femminile sulla pista “Superstar” di Killington, dove Petra Vlhova non ci sta e punta ad interrompere la striscia cercando anche di soffiare punti in Federica Brignone cercano la qualificazione in seconda manche, con Anita Gulli che proverà a ripetersi Lake Louise per il SuperG maschile: si rinnova la sfida tra Kilde e Odermatt, rispettivamente vincitore e terzo della Dominik Paris che vuole riscattarsi dopo la sfortunata Si chiude il primo weekend nordamericano di Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il programma della domenica prevede lo, dove Mikaela Shiffrin potrebbe entrare nella storia diventando la prima atleta nella storia di questo sport a conquistare almeno 50 vittorie in una singola specialità, e lo farebbe davanti al proprio pubblico. Nella località del Vermont la fuoriclasse statunitense ha vinto tutti e cinque gli slalom disputati, manon ci sta e punta ad interrompere la striscia cercando anche di soffiare punti in classifica generale , dove le due sono vicine. Le azzurre guidate dacercano la qualificazione in seconda manche, con Anita Gulli che proverà a ripetersi come a Levi . A seguire ci si sposta a: si rinnova la sfida tra, rispettivamente vincitore e terzo della discesa del giorno precedente , ma attenzione ai numerosi outsider al cancelletto di partenza, tra cuiche vuole riscattarsi dopo la sfortunata caduta di ieri

L’appuntamento è a partire dalle 16:15 con la prima manche dello slalom femminile di Killington (seconda manche alle ore 19:15); successivamente alle 20:30 il via al SuperG maschile di Lake Louise. Tutte le gare sono visibili live sui canali Eurosport, di seguito invece la DIRETTA SCRITTA della Coppa del Mondo.

17:14 - Della Mea fuori, Brignone spera

Niente da fare per Lara Della Mea, uscita dalla top-30 subito dopo per oera dell'elvetica Elena Stoffel. Brignone rimane stabile in 27ª posizione. Ora si spera in Gulli e Rossetti, che scendono tra poco.

17:11 - Della Mea è la prima a rischio

30° tempo per Lara Della Mea al traguardo, con un ritardo di 3"29. Intanto ha perso un'altra posizione Brignone, che è ventisettesima.

17:05 - Brignone a tre secondi di ritardo

Scende in pista finalmente la prima azzurra, Federica Brignone. La valdostana paga veramente tanto al traguardo ed è 25ª provvisoria a tre secondi netti. Buono l'atteggiamento nella parte alta, ma paga molto sui piani.

16:54 - Ljutic col miglior ultimo intermedio, ma 14ª

La classe 2004 Zrinka Ljutic perde tanto nella parte centrale, ma si riscatta facendo segnare il miglior intermedio sul muro conclusivo, limitando così i danni: è quattordicesima a 1"87 di ritardo.

16:49 - Nessun inserimento tra le migliori

Resta invariata la top-10: Shiffrin, Holdener, Liensberger, Vlhova, Swenn Larsson, Duerr, Bucik, Truppe, Popovic ed Hector (+1"61). Ancora otto atlete al cancelletto prima di veder scendere Brignone.

16:41 - Moltzan cade, altro zero per lei in vista

Vero peccato per la padrona di casa Paula Moltzan! Primi tre intermedi ottimi, ma sul muro finale la statunitense scivola per terra. Riesce comunque a concludere la gara, ma con un ritardo talmente pesante da non poter sperare minimamente in una qualificazione in seconda manche. Nei due precedenti slalom della stagione aveva sempre chiuso con un ritiro.

16:36 - Hector in difficoltà

Terza in gigante e molto bene negli slalom di Levi, questa volta Sara Hector non si conferma in prima manche: chiude decima provvisoria a +1"61 da Shiffrin. Si chiude il primo gruppo di merito.

16:33 - Situazione in ghiaccio per ora: 1ª Shiffrin, 2ª Holdener, 3ª Liensberger

Le ultime scese pagano molto al primo settore, probabilmente per qualche segno in pista. Le prime posizioni restano quindi invariate: Shiffrin al comando, poi Holdener (+0"21), Liensberger terza (+0"22), Vlhova (+0"31) e Swenn Larsson (+0"68). Più staccate le altre, a partire da Duerr che paga sei decimi e mezzo dalla statunitense.

16:25 - Swenn Larsson quinta

Anche Swenn Larsson si addormenta da metà in giù dopo un inizio alla pari con la leader Shiffrin. Chiude quinta per ora, ma il distacco è molto tirato: soli 38 centesimi. È una gara ancora aperta in vista della seconda manche!

16:22 - Holdener ancora seconda!

Prosegue il momento sbalorditivo di Holdener in slalom, subito alle spalle di Shiffrin in prima manche. L'elvetica è persino più veloce di Shiffrin dove la statunitense aveva dominato, poi anche lei perde qualcosa nel muro finale: arriva comunque un ottimo secondo posto provvisorio, a +0"21.

16:21 - Vlhova dietro a Shiffrin e Liensberger!

Anche Vlhova finisce dietro a Shiffrin! A fare la differenza sono i 25 centesimi persi nella parte alta, poi nel finale tiene il passo della fuoriclasse statunitense. Terzo tempo per la detentrice della coppa di slalom, a 0"31 di ritardo.

16:19 - Duerr in netto ritardo

Fa impressione vedere Lena Duerr dietro di 65 centesimi, lei che ci ha abituato ad essere atleta da prime manche. Invece anche la tedesca scende col freno tirato. Ora vediamo Vlhova.

16:17 - Shiffrin davanti, ma in controllo

Primo posto provvisorio per Mikaela Shiffrin, che fa sì meglio di Liensberger, ma solo di 22 centesimi. Ci si aspettava un crono migliore, soprattutto nel finale dove l'austriaca ha sbagliato, invece è proprio nella seconda metà che ha perso qualche centesimo.

16:15 - Inizia la prima manche!

Meteo nuvoloso ma nessun problema di vento oggi. Katharina Liensberger al traguardo col tempo di 50"57, caratterizzato da una leggera scivolata. Tracciato piuttosto regolare, importante non perdere ritmo.

16:13 - L'ordine di partenza dello slalom donne

Prima a scendere sarà Katharina Liensberger, che nel gigante di ieri ha fatto bene. A seguire proprio Shiffrin, Duerr, Vlhova, Holdener, Bucik e Swenn Larsson a chiudere il gruppo delle migliori. Attenzione alle croate Leona Popovic col 14 e Zrinka Ljutic col 25. Osservata speciale anche la sedicenne Lara Colturi (pettorale 46), che nella giornata precedente ha conquistato i primi punti in Coppa del Mondo.

16:09 - Arriverà il tris in slalom per Shiffrin?

Ieri soltanto 13ª in gigante , ma Shiffrin resta la grande favorita in slalom: Killington è il suo feudo tra i pali stretti, ha sempre vinto in tutti i precedenti. Una vittoria che le permetterebbe di accorciare ulteriormente le distanze dal primato di vittorie in Coppa del Mondo di Lindsey Vonn.

16:05 - Quattro azzurre in gara

Il contingente italiano è guidato da Federica Brignone, nona ieri in gigante: sarà la prima azzurra a scendere, pettorale numero 31 per lei. Le altre italiane che cercheranno di acciuffare l'accesso tra le migliori trenta: Lara Della Mea (37), Anita Gulli (43) e Marta Rossetti (44).

DOVE SEGUIRE LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO IN TV E STREAMING

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ . Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

16:00 - Tra poco si parte a Killington!

Amiche ed amici di Eurosport, un saluto e benvenuti! Una nuova serata all'insegna della Coppa del Mondo di sci alpino: alle 16:15 si parte con la prima manche dello slalom femminile. Mikaela Shiffrin, forte delle due vittorie a Levi una settimana fa, va a caccia del tris davanti al proprio pubblico. Sfida aperta con Vlhova, eterna seconda su questo tracciato, e Wendy Holdener.

