Giovedì 17 febbraio, l'Italia ripone tutte le sue speranze di medaglia sulla truppa della combinata alpina femminile. Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Nicol Delago hanno ottime chance per ben figurare. Si parte nella notte italiana (3.30) con la manche di discesa, poi lo slalom partirà alle 7.00. Per Brignone, in particolare, questa gara è l'occasione perfetta per coronare un'altra Olimpiade da protagonista all'alba dei suoi 31 anni , dopo il portentoso argento nello slalom gigante

7:29 - Brignone resta tranquilla

Sempre saldamente al terzo posto Federica Brignone, che a questo punto deve temere soprattutto Huber. Ma l'austriaca deve rimontarle più di due secondi e mezzo.

7:24 - Fuori Bassino

Marta Bassino va in difficoltà in un tracciato del genere ed esce di scena a metà pista.

7:22 - Gisin vede l'oro!

Holdener era andata bene, Michelle Gisin semplicemente di un altro pianeta! Gara perfetta della svizzera, che rifila 1.05 alla compagna di squadra. Pazzesca, molto più diretta sui pali. Wendy delusissima. Brignone terza a 1.85, chi può superarla?

7:20 - Holdener in testa!

Wendy Holdener fa la differenza in slalom e chiude con 80 centesimi su Brignone! Gran manche della svizzera, che verosimilmente se la gioca con Gisin.

7:17 - Cinque al traguardo

Brignone al comando con 80 centesimi su Ledecka e 1.73 su Scheyer, con sole cinque atlete al traguardo al momento. Mancano le due svizzere.

7:13 - Delago all'attacco, poi sbaglia

Nicol Delago scia senza niente da perdere ma sbaglia nella parte centrale ed esce. Peccato, ma ottimo atteggiamento su un terreno non suo.

7:11 - Brignone al comando!

Fedeeeeeee! Super manche di Brignone, che non sbaglia nulla, sempre sul pezzo, e chiude con 80 centesimi su Ledecka! Ha fatto il suo dovere, vediamo le altre!

7:08 - Shiffrin fuori!

Assurdo assurdo! Mikaela Shiffrin ancora fuori! Pazzesco! Dopo poche porte anche stavolta, non è possibile! Olimpiadi da dimenticare.

7:06 - Miradoli inforca!

Che peccato per Romane Miradoli! Inforca quando stava volando, luce verde su Ledecka oltre metà tracciato.

7:05 - Siebenhofer rischia

Atteggiamento all'attacco di Ramona Siebenhofer, che rischia subito grosso. L'austriaca si difende per metà tracciato, poi va in difficoltà e chiude a 1.37.

7:03 - Ledecka nettamente avanti

Ottima manche di Ester Ledecka, che scia molto più fluida e chiude con 93 centesimi su Scheyer, pur perdendo qualcosa in fondo.

7:01 - Scheyer

Pista intonsa per Christine Scheyer, che però, come previsto, fatica tra i rapid gates. Vediamo come andranno le prossime.

6:51 - Tracciatura americana

Il tracciato di questo slalom è di Mike Day, allenatore di Mikaela Shiffrin.

6:45 - Un solo podio per l'Italia in questa specialità

Federica Brignone tenterà la difficile impresa di diventare la seconda donna italiana a salire sul podio in una combinata olimpica. La prima e finora unica è Giuliana Minuzzo, bronzo nel lontano 1956 a Cortina.

6:38 - Non c'è inversione delle 30

Il regolamento prevede che non ci sia l'inversione delle 30 (o 26, visto che il numero di iscritte è questo...). La prima a partire, dunque, sarà la migliore della discesa libera: Christine Scheyer.

6:30 - La gara sta per ripartire

Dalla discesa allo slalom, alle 7 comincia la manche decisiva di questa combinata femminile! Si tratta dell'ultima gara individuale dello sci alpino a Pechino 2022, poi sabato ci sarà il team event.

Terminata la prima manche

Si chiude il segmento di discesa con Christine Scheyer davanti ad Ester Ledecka di un centesimo, ma è importante confrontare i distacchi delle favorite, più arretrate. Shiffrin è la migliore delle slalomiste, con 31 centesimi di vantaggio su Brignone, 43 su Holdener e 44 rispetto a Gisin. Pertanto l'ago della bilancia pende fortemente sulla fuoriclasse statunitense.

La discesa di Mikaela Shiffrin

La discesa di Federica Brignone

4:17 - Holdener perde nel finale

Stava disputando una gran discesa anche Wendy Holdener, che nella prima metà di gara ha pagato pochissimo. Poi l'elvetica lascia tanto nel finale e chiude a 99 centesimi da Scheyer, uno in meno rispetto alla connazionale Gisin. A questo punto, Shiffrin ha un buon vantaggio sulle altre favorite.

4:08 - Brignone è lì per sognare!

Finalmente Federica Brignone tira fuori una buona discesa sulla Rock! La vice-campionessa olimpica in gigante è settima provvisoria a 69 centesimi dalla leader. Si mette in mezzo alle due favorite Shiffrin e Gisin, prendendosi un vantaggio di poco più di tre decimi rispetto all'elvetica. La sua carta in discesa se l'è giocata, ma quando scenderà Holdener capiremo meglio le possibilità dell'azzurra.

4:06 - Discreta Bassino

Non male la discesa di Marta Bassino, nona a poco più di un secondo. L'azzurra si mette dietro ad una delle favorite Michelle Gisin per 3 centesimi. Difficilmente può sognare per la medaglia, ma si può sperare in un buon piazzamento.

4:02 - Remme si stende

Fuori di scena un'altra delle outsider di questa gara che conta poche pretendenti per la medaglia. Roni Remme stava andando secondo il copione, restando molto vicina al miglior tempo, tuttavia scivola sul punto più tecnico della pista.

4:00 - Esce Curtoni!

Nooo, fuori Elena Curtoni! Discesa sfortunatissima per l'azzurra oggi, che perde l'equilibrio sullo sci esterno, probabilmente per un segno in pista, e salta la porta! Gran peccato per l'azzurra, che aveva pure perso la presa col bastoncino per un attimo sul salto precedente.

3:56 - Siebenhofer terza

Anche Ramona Siebenhofer è vicino alle migliori in discesa, chiudendo a 14 centesimi dalla connazionale Scheyer. Aspetterà di vedere il vantaggio sulle altre favorite (Holdener soprattutto) per capire se sperare nel sogno di una medaglia.

3:52 - Scheyer in testa di misura!

Christine Scheyer batte Ledecka per un solo centesimo, recuperando quel poco che basta sul tratto finale per far segnare il miglior tempo di discesa, al momento. Anche per l'austriaca vale lo stesso discorso: troppo poco vantaggio per difendersi in slalom.

3:50 - Ottima Shiffrin!

Gran discesa di Mikaela Shiffrin! Limita benissimo i danni su Ledecka e chiude in seconda posizione provvisoria, a 55 centesimi di ritardo. Questo le permette di partire in slalom con un vantaggio di 44 centesimi sulla diretta rivale Gisin.

3:47 - Cashman seconda

Keely Cashman scavalca Nicol Delago in seconda posizione per soli tre centesimi. Il gap rispetto a Ledecka è ancora ampio, 66 centesimi.

3:45 - Gisin ad un secondo

Michelle Gisin resta a 99 centesimi di ritardo da Ester Ledecka, un passivo facilmente recuperabile sulla ceca in slalom, considerato il divario tecnico tra le due tra i pali stretti. Ma per capire meglio la gara dell'elvetica bisogna capire quanto perderanno le altre favorite.

3:43 - Delago a quasi sette decimi

La prima azzurra in gara è Nicol Delago, seconda provvisoria a 69 centesimi da Ledecka, perdendo tanto nella parte centrale. Ma la gara ora inizia ad entrare nel vivo con la discesa della campionessa olimpica in carica Michelle Gisin.

3:40 - Ledecka nettamente in testa, ma...

Come prevedibile, Ester Ledecka abbassa notevolmente il miglior tempo di discesa, facendo 1"29 meglio di Isabelle Wright. Tuttavia, la ceca ha commesso un lungo nella parte alta. Resta comunque difficile realizzare un crono migliore del suo.

3:36 - Huber molto indietro

Katharina Huber è una delle pure slalomiste che sperava di limitare i danni in discesa per far saltare il banco nella seconda manche. Impresa che tuttavia non riesce all'austriaca, lontana quasi due secondi dall'attuale leader Wright. Un passivo troppo pesante da rimontare.

3:32 - Wright prima al traguardo

Ad aprire le danze in questa combinata olimpica un'altra statunitense, Isabella Wright. Tempo di 1:33.72 per lei, tutto sommato sciando pulita sulla pista Rock di Yanqing.

3:20 - Mikaela Shiffrin cerca la prima medaglia a Pechino

Un'edizione olimpica finora da dimenticare per Mikaela Shiffrin: doveva andare a caccia della medaglia in tutte le specialità, ma l'obiettivo ambizioso si è dematerializzato bruscamente con le uscite di pista in gigante e slalom. Ritrovato il sorriso nelle prove veloci, Shiffrin parte come principale favorita per la combinata, dove cercherà di conquistare il terzo oro nella sua terza edizione delle Olimpiadi Invernali, dopo quelli in slalom nel 2014 e in gigante nel 2018. La statunitense inoltre è stata argento in combinata quattro anni fa.

3:13 - Azzurre in gara

I pettorali (che indicano l'ordine in partenza in discesa) delle quattro italiane: 6 Nicol Delago, 13 Elena Curtoni, 15 Marta Bassino, 16 Federica Brignone.

Possibilità di medaglia? Discrete con Federica Brignone, anche se dovrà guadagnare sulle slalomiste in una discesa che non ha ancora ben digerito, oltre a difendersi bene tra i pali stretti; attenzione anche ad Elena Curtoni, quarta agli ultimi Mondiali, anche se servirà più di un secondo di vantaggio dopo la prima manche. Marta Bassino può inserirsi in caso di ritiri importanti.

3:07 - Le assenti

Ragnhild Mowinckel, medaglia di bronzo in combinata ai Mondiali 2019. Da segnalare due assenze illustri in questa specialità: la medaglia d'oro nello slalom Petra Vlhova ha dovuto salutare Pechino 2022 in anticipo a causa di un'infiammazione al tendine, mentre non sarà della parte nemmeno, medaglia di bronzo in combinata ai Mondiali 2019.

3:02 - A breve la frazione di discesa

Amiche ed amici di Eurosport, benvenuti! Penultima notte italiana all'insegna dello sci alpino a Pechino 2022 e ultime medaglie individuali in palio con la combinata femminile. La gara di oggi prevede una manche di discesa, in partenza alle 3:30, più una di slalom, in programma dalle 7:00.

Ultime medaglie individuali

La combinata femminile chiude il cerchio delle 10 gare individuali nel programma olimpico. Poi all'appello mancherà soltanto il parallelo a squadre, in programma sabato 19. Di seguito le sciatrici trionfanti a Pechino 2022:

Gigante: Sara Hector (SWE)

Slalom: Petra Vlhova (SVK)

Super G: Lara Gut (SUI)

Discesa libera: Corinne Suter (SUI)

Combinata: ?

Dalla gara di oggi arriverà sicuramente una decima medaglia d'oro diversa, se comprendiamo i cinque vincitori differenti anche al maschile.

Chi tenere d'occhio?

Pochi riscontri recenti in questa specialità, ricordiamo infatti che quella odierna sarà l'unica combinata della stagione, ad un anno di distanza dai Mondiali di Cortina 2021. Dunque, partono grandi favorite le polivalenti Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma Federica Brignone può certamente giocarsela, a patto da costruire un vantaggio importante nella prova di discesa.

Il programma di giovedì 17 febbraio

Occhi puntati sulle due manche della combinata alpina femminile, con Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nicol Delago a giocarsi la medaglia. La discesa è in programma dalle 3.30, lo slalom dalle 7.00. Nella giornata spazio a skicross, combinata nordica e pattinaggio di figura.

