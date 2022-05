Bartosz Zmarzlik. Tre su tre in stagione nelle qualifiche per il 27enne polacco, gli sono bastati meno di tre giri per volare immediatamente in "pole" e non scendere giù dal trono. Come in Croazia e in Polonia, anche nello Ancora lui,. Tre su tre in stagione nelle qualifiche per il 27enne polacco, gli sono bastati meno di tre giri per volare immediatamente in "pole" e non scendere giù dal trono. Come in Croazia e in Polonia, anche nello Speedway GP di Repubblica Ceca il leader del mondiale sfodera una prestazione da paura, unico ad abbattere la soglia dei 15 secondi attorno all'ovale del Marketa Stadium insieme all'altro vincitore di questa stagione, l'australiano Max Fricke.

Primo giro folle: Zmarzlik è il più veloce anche in Repubblica Ceca

Sorprende il terzo miglior crono del britannico Robert Lambert, uno dei pochi ad essersi migliorato dopo la prima run. Discreta prova per la wild card Jan Kvech, che realizza l'undicesimo tempo alla sua quarta partecipazione in carriera in SGP. Non parte invece nel migliore dei modi la giornata del danese Mikkel Michelsen e del polacco Maciej Janowski (terzo e quarto nella classifica piloti), rispettivamente soltanto in decima e tredicesima posizione in qualifica.

Il tempo di 14.870 s permette a Zmarzlik di scegliere il miglior posizionamento nelle batterie della gara nella capitale ceca che va in scena alle ore 19.00, in diretta integrale e senza pubblicità su Discovery+ ed Eurosport Player.

La cronaca

Al primo tentativo della prima run, Bartosz Zmarzlik scende per primo sotto al muro dei 15 secondi con uno strepitoso 14.870 s, rifilando quasi due decimi al vincitore di Varsavia Max Fricke (15.033) e al britannico Dan Bewley, il rookie che si dimostra per l’ennesima volta animale da giro secco (15.048). Lambert (15.017) e Madsen (15.018) si migliorano nella seconda run, Fricke ribatte con un 14.999, ma il tempo del polacco resta ancora irraggiungibile. Non cambia nulla nelle parti alte della classifica durante il tentativo finale: Zmarzlik resta ancora imbattuto nelle qualifiche in questa stagione, anche a Praga la moto battere è quella col numero 95 dell' icona polacca

La classifica

1- Bartosz Zmarzlik (Polonia)

2- Max Fricke (Australia)

3- Robert Lambert (Regno Unito)

4- Leon Madsen (Danimarca)

5- Dan Bewley (Regno Unito)

6- Martin Vaculík (Slovacchia)

7- Paweł Przedpełski (Polonia)

8- Fredrik Lindgren (Svezia)

9- Tai Woffinden (Regno Unito)

10- Mikkel Michelsen (Danimarca)

11- Jan Kvech (Repubblica Ceca)

12- Patryk Dudek (Polonia)

13- Maciej Janowski (Polonia)

14- Anders Thomsen (Danimarca)

15- Jack Holder (Australia)

16- Jason Doyle (Australia)

L'ordine di partenza delle batterie

