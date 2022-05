Marketa Stadium di Praga è sede del terzo round del Lo Speedway GP è pronto per affrontare la gara più iconica del calendario. Il leggendarioè sede del terzo round del Mondiale 2022 . Un appuntamento, quello nella capitale della Repubblica Ceca, che entra di diritto nella storia di questa competizione. Discovery+ offre una copertura totale e senza pubblicità del Grand Prix, con tanti servizi interattivi. Highlights e approfondimenti sul sito web di Eurosport.

Zmarzlik si salva di piede dalla caduta! Rivivi la semifinale

Celina Liebmann, 20 anni dalla Baviera. Grazie ad una wild card, infatti, la talentuosa tedesca scende in pista nella prova inaugurale della SGP2, serie “cadetta” riservata ai piloti Under 21. Un bellissimo gesto da parte degli organizzatori dell’evento, che hanno preferito puntare sulla quota rosa piuttosto che sulla presenza di un atleta di casa. Parlavamo di appuntamento con la storia. Già, perché per la prima volta in una serie finale del campionato speedway gareggerà una donna : si tratta di, 20 anni dalla Baviera. Grazie ad una wild card, infatti, la talentuosa tedesca, serie “cadetta” riservata ai piloti Under 21. Un bellissimo gesto da parte degli organizzatori dell’evento, che hanno preferito puntare sulla quota rosa piuttosto che sulla presenza di un atleta di casa.

Speedway Speedway nella storia: la prima ragazza in gara con gli uomini 25/05/2022 A 10:37

Incidente spettacolare nello Speedway, Dudek colpisce Holder

Per quanto concerne la massima serie, Praga costituisce una tappa fissa nel campionato mondiale di speedway dal 1997: l’ovale del Marketa Stadium è il circuito che vanta la più lunga tradizione tra tutti quelli presenti nel calendario stagionale, giunta all'edizione numero 28. Difficile decretare un favorito assoluto, dato che nessuno è riuscito a confermarsi sul podio in entrambe le prime due corse, tanto per dare un’idea dell’equilibrio. Salta all’occhio invece la tendenza negli ultimi due decenni che spesso, come è accaduto anche negli ultimi due precedenti, chi vince a Praga si laurea campione a fine anno.

Speedway Gp, contatto nella finale! Michelsen ko, Madsen protesta

Il programma

Il programma del terzo round di FIM Speedway Gran Prix è racchiuso tutto nella giornata di sabato 28 maggio. Al pomeriggio le qualifiche permettono al pilota più veloce di selezionare per primo il numero di partenza, poi a seguire tutti gli altri. La gara della sera si svolge su 20 batterie (con ciascun pilota che ne effettua cinque), chi ottiene più punti passa in semifinale e infine i primi due delle semifinali si giocano la vittoria.

Sabato 28 maggio

Qualifiche: ore 13.00

Gara: ore 19:00 (dalle 18:30 studio pre-gara)

Spettacolo a Gorican: le 3 heat più belle del 1° Gp di Speedway

Il Gp di Repubblica Ceca, come tutte le altre gare dello Speedway GP, sarà visibile live sulla piattaforma di Discovery + ed Eurosport Player, in diretta integrale e senza interruzioni pubblicitarie.

Speedway Gp, Fricke vince davanti ai 50.000 di Varsavia: rivivi la finale

La classifica

Bartosz Zmarzlik e Maciej Janovski, che dopo aver siglato la doppietta nella Max Fricke dopo la vittoria nel Sfida due contro due tra Polonia e Danimarca per la vetta del campionato. Ci si attende un pronto riscatto dai polacchi, che dopo aver siglato la doppietta nella prova d’apertura del Mondiale in Croazia, non sono riusciti a riaffermarsi davanti al loro pubblico. Sale di quotazioni l’australianodopo la vittoria nel secondo round . Di seguito la graduatoria piloti.

1. B. ZMARKIK (POL) 32 2. L. MADSEN (DEN) 30 3. M. MICHELSEN (DEN) 30 4. M. JANOWSKI (POL) 29 5. F. LINDGREN (SWE) 24 6. M. FRICKE (AUS) 22 7. R. LAMBERT (GBR) 18 8. A. THOMSEN (DEN) 15 9. J. DOYLE (AUS) 15 10. T. WOFFIDEN (GBR) 14

Bartosz Zmarzlik, l'eroe dello Speedway che ha conquistato la Polonia

I piloti iscritti al Speedway GP di Praga

I piloti presenti all'evento nella capitale ceca sono gli stessi 15 partecipanti di diritto a tutte le gare del campionato, più uno a rotazione che riceve una wild card. Gli organizzatori hanno scelto come sedicesimo pilota il padrone di casa Jan Kvech, alla sua quarta apparizione nello Speedway GP. Le due riserve sono i cechi Daniel Klima e Petr Chlupac.

Bartosz Zmarzlik (Polonia)

Fredrik Lindgren (Svezia)

Maciej Janowski (Polonia)

Tai Woffinden (Regno Unito)

Leon Madsen (Danimarca)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (Regno Unito)

Anders Thomsen (Danimarca)

Martin Vaculík (Slovacchia)

Paweł Przedpełski (Polonia)

Max Fricke (Australia)

Patryk Dudek (Polonia)

Mikkel Michelsen (Danimarca)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (Regno Unito)

Jan Kvech (Repubblica Ceca) - wild card

Zero freni e l'accelerazione di una F1: lo spettacolo dello Speedway

Speedway Bartosz Zmarzlik, l'eroe dello Speedway che ha conquistato la Polonia 19/05/2022 A 07:46