Rafael Nadal non ci sarà nemmeno a Dubai. A darne l'annuncio è lui stesso tramite un Tweet dal proprio profilo ufficiale.

Lo spagnolo, dopo la sconfitta con Stefanos Tsitsipas a Melbourne culminata con i crampi in sala stampa al termine del match, non è più tornato a competere e si era già ritirato da Rotterdam Acapulco per problemi alla schiena e a quanto pare non ha ancora recuperato. Probabilmente lo vedremo in campo tra qualche settimana, quando la stagione sul rosso comincerà a entrare nel vivo.