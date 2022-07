Matteo Berrettini ha mantenuto la promessa: il ruggito orgoglioso del tennista romano vale la terza vittoria consecutiva al 250 di Gstaad, Svizzera. Dopo aver scardinato la resistenza di Dominic Thiem in semifinale. 6-1 6-4 il punteggio che permette all’azzurro di guardare alla finale di domenica contro il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas. Ora The Hammer punta a bissare il successo di 4 anni fa sul rosso elvetico, incoraggiato da quello che è il suo 12° successo di fila. Berrettini ha avviato la serie vincente dal suo straripante ritorno a Stoccarda, salvo poi dare forfait alla vigilia di Wimbledon per una positività al Covid. In semifinale bisognava alzare la voce, eha mantenuto la promessa: il ruggito orgoglioso del tennista romano vale la terza vittoria consecutiva al 250 di Gstaad, Svizzera. Dopo aver scardinato la resistenza di Gasquet Pedro Martinez agli ottavi e ai quarti, Berrettini si prende anche il prestigioso scalpo del quattro volte finalista Slamin semifinale.che permette all’azzurro di guardare alla. Ora The Hammer punta a bissare il successo di 4 anni fa sul rosso elvetico, incoraggiato da quello che è il suo. Berrettini ha avviato la serie vincente dal suo straripante ritorno a Stoccarda, salvo poi dare forfait alla vigilia di Wimbledon per una positività al Covid.

Ad

Quella inscenata sulla Roy emerson Arena è la miglior versione di Berrettini in questo torneo: sin dal primo game Matteo rovescia addosso a Thiem la sua poderosa cilindrata. Lasciato libero di far ciò che vuole col dritto, Berrettini vola rapidamente sul 5-0 del primo set concedendo (e spegnendo) una sola palla del controbreak. L’italiano non deve correre più di tanto per mandare fuorigiri l’austriaco: pianta i piedi in campo, risponde da fermo, stordisce l’avversario prendendo in prestito tutti gli angoli possibili e immaginabili. Una calma ascetica quella messa in campo dall’allievo di Santopadre, del tutto inattesa dopo le fatiche infernali passate nel precedente match contro Martinez – Berrettini si era trovato a soli due punti dal perdere il match nel tiebreak del secondo set. A Matteo bastano 31 minuti per archiviare il 1° parziale sul 6-1 e marcare il 93% dei punti con la prima di servizio.

ATP, Gstaad Matteo Berrettini sfida Thiem in semifinale, quando e dove vederla 19 ORE FA

La differenza di smalto affiora palesemente anche nel secondo parziale: Thiem guadagna un briciolo di fiducia nei primi due game, poi crolla sotto le accelerazioni fameliche dell’azzurro. Il break chiave arriva al quinto game, con Berrettini che risponde colpo su colpo, apparecchiando per il sorpasso: Matteo si apre il campo con passo regale, poi sfrutta il passo falso dell’austriaco mettendo in cassaforte il match con il secondo doppio break della giornata. Sul 5-2, Thiem assesta un colpo d’orgoglio annullando un break e spingendosi fino al 5-4, poi il servizio di Berrettini incide un copione scontato sin dalle prime battute. Per Matteo è l’undicesima finale in carriera.

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

ATP, Gstaad Matteo Berrettini batte Martinez in rimonta: è semifinale con Thiem UN GIORNO FA