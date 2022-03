Si apre l'ottava giornata di Indian Wells: il tabellone ATP ormai orfano di Novak Djokovic (respinto dagli Stati Uniti in quanto non vaccinato), prosegue con le corsa di Nadal in striscia aperta di 17 partite consecutive vinte, ma anche con gli italiani: sul campo 2 Berrettini-Kecmanovic in apertura, poi Sinner-Kyrgios. Noi vi terremo come sempre compagnia fino alla 00:00 circa con aggiornamenti, risultati in tempo reale.