Non ci sono sorprese nellapartita di Rafa Nadal sulla terra battuta. Il re di questa superficie conquista la vittoria numero(solo 42 le sconfitte, 61 i titoli e 70 le finali) contro il gigante Reilly Opelka. Da outsider di questo torneo , l'americano vede interrompersi un cammino di nessun break subito e zero set lasciati per strada a suon di ace al cospetto del padrone del rosso. Bastano 20-25 minuti di rodaggio al mancino di Manacor che salva quattro palle-break nel quarto gioco e strappa la battuta all'avversario nel quinto: 6-4 in 50 minuti.