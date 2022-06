Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa, quando vinsi il torneo però sto bene e ho tanta voglia di tornare a giocare. So bene che non sarà semplice perché sono stato fermo parecchio e ho subito un infortunio complicato da risolvere e sulla mano dominante. Non sarà facile, ma da qualche parte bisogna ricominciare" le parole di L’avversario iniziale del 26enne azzurro è il moldavo Radu Albot, attuale numero 121 del ranking. Un incontro modesto sulla carta, il modo migliore per testare la condizione dopo la lunga lontananza dai campi, dal ritiro di Miami fino al forfait del Roland Garros. Al primo turno infatti il numero 10 del mondo ha beneficiato di un bye. Ora è giunto il momento dell’esordio stagionale sull’erba e della sedicesima uscita in tutto il 2022 (9 vittorie e 6 sconfitte). " le parole di Berrettini alla vigilia del torneo , attuale numero 121 del ranking. Un incontro modesto sulla carta, il modo migliore per testare la condizione dopo la lunga lontananza dai campi, dal ritiro di Miami fino al forfait del Roland Garros. Al primo turno infatti il numero 10 del mondo ha beneficiato di un bye. Ora è giunto il momento dell’esordio stagionale sull’erba e della sedicesima uscita in tutto il 2022 (9 vittorie e 6 sconfitte).

Ad

A che ora sarà in campo Matteo Berrettini?

ATP, Stoccarda Sonego buona la prima, rivivi la vittoria su Paire in 50" 5 ORE FA

Mercoledì 8 giugno

Campo Center Court

Ottavi di finale

Dalle ore 11:00 (3° match)

Radu Albot vs Matteo Berrettini

Berrettini-Albot, dove vederla in tv

Berrettini-Albot, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP di Stoccarda, viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport e Supertennis, oltre che in live streaming su NOW TV.

Il programma dell'ATP 250 Stoccarda di mercoledì 8 giugno

Campo Center Court

Dalle 11:00

Arthur Rinderknech vs Benjamin Bonzi

A seguire

Lorenzo Musetti vs Nikoloz Basilashvili (recupero)

A seguire

Radu Albot vs Matteo Berrettini

A seguire

Lorenzo Sonego vs Jan-Lennard Struff

A seguire

Oscar Otte vs Denis Shapovalov

Nadal elogia Berrettini: "Ha tanto carisma, gli auguro il meglio"

ATP, Stoccarda Ottovolante Paire: "Pausa dal tennis a tempo indeterminato" 8 ORE FA