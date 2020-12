Cominciano a fioccare le notizie in merito ai primi impegni dei tennisti italiani nella nuova stagione. In particolare, un’intervista a Riccardo Piatti pubblicata dal sito di SuperTennis svela i piani di Jannik Sinner . Queste le parole del celebrato allenatore: “ Jannik giocherà ad Antalya, poi uno dei due tornei ATP 250 che si disputeranno a Melbourne. E poi gli Australian Open “. Ha poi parlato del fatto che si sta lavorando sulle situazioni di gioco, in vista dei match ufficiali, e lo fa allenandosi con i vari Simone Bolelli, Matteo Berrettini, Alexei Popyrin (Australia), Stan Wawrinka (Svizzera), David Goffin (Belgio), tra Bordighera e Montecarlo.

E poi lancia la "bomba": il compagno di allenamento di Sinner a Melbourne, nella prima settimana, sarà Rafael Nadal , nome per il quale non servono presentazioni. Una scelta importante, soprattutto da parte del mancino di Manacor, dal momento che ogni tennista potrà allenarsi con un solo collega . Nella seconda si aggiungeranno Wawrinka e Diego Schwartzman , cosa che fa dedurre che i due saranno partner di allenamento nella prima.

Non sarà Sinner il solo italiano a disputare l’ATP 250 di Antalya. Come riporta Luca Fiorino di SuperTennis, anche Fabio Fognini, alla ricerca di un 2021 che faccia dimenticare le sfortune, decisamente troppe, del 2020, ricomincerà dalla Turchia. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli circa gli altri azzurri che saranno al via in questo particolarissimo inizio di stagione.