Nessun tennista nostrano s'era spinto così avanti a Melbourne agli Australian Open, primo grande Slam dell'anno: è la prima storica semifinale italiana a Melbourne e Matteo Berrettini se la gioca contro un mito senza tempo. Due quarti di finali bellissimi, infiniti, e terminati sempre al quinto tesissimo set. Berrettini vs Nadal, chi andrà in finale?

Come nel 2019 allo US Open contro Rafael Nadal : un altro remake dopo Monfils e speriamo stavolta a esito invertito. Perché a New York vinse Nadal in 3 set (con set-point Berrettini nel primo parziale) e perché tre anni dopo Matteo ha un altro spessore. Non è un'impresa impossibile.