Roger Federer è diventato il numero uno del mondo, questa posizione è stata occupata dai "Big 4": Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Un'egemonia totale, distribuita come segue: Quella che sta per chiudersi è forse una delle pagini più folli della storia del tennis, almeno da un punto di vista meramente statistico. Dal 2 febbraio 2004, quandoè diventato il numero uno del mondo, questa posizione è stata occupata dai "Big 4": Federer,. Un'egemonia totale, distribuita come segue:

Novak Djokovic: 357 settimane (al 24 gennaio 2022)

Roger Federer: 310 settimane

Rafael Nadal: 209 settimane

Andy Murray: 41 settimane

917 settimane (di cui 876 per Djokovic, Federer e Nadal) senza lasciare spazio ad altri. L'ultima volta che il trono del tennis mondiale è stato occupato da un giocatore diverso da questi quattro è stato all'inizio del 2004, quando Andy Roddick era numero uno, prima di cedere il passo a Roger Daniil Medvedev succede a Novak Djokovic, sarà un evento. Ma quando accadrà? (di cui 876 per Djokovic, Federer e Nadal) senza lasciare spazio ad altri. L'ultima volta che il trono del tennis mondiale è stato occupato da un giocatore diverso da questi quattro è stato all'inizio del 2004, quando Andyera numero uno, prima di cedere il passo a Roger Federer dopo la vittoria di quest'ultimo agli Australian Open. Sesuccede a Novak Djokovic, sarà un evento. Ma quando accadrà?

A causa del Covid, con i tornei spostati di qualche settimana è difficile fare pronostici: cerchiamo di fare ordine in tutto questo.

DJOKOVIC SARA' ANCORA NUMERO 1

Questa è la certezza: al termine degli AO, Djokovic sarà comunque numero 1 al mondo perchè ha un vantaggio di oltre 2mila punti su Medvedev; la vittoria finale in Australia ha in palio proprio 2mila punti.

CLASSIFICA AL 31 GENNAIO

Djokovic : 11015 punti

11015 punti Medvedev: 10125 se perde in finale/10925 se vince il torneo

PUNTI ADDEBITATI IN FEBBRAIO

Le classifiche ATP saranno scosse a febbraio per due motivi:

1) I punti per l'ATP Cup e l'Australian Open 2021 saranno detratti (a causa della pandemia, entrambe le competizioni sono state rinviate di qualche settimana l'anno scorso)

2) I punti per tornei come Rotterdam, Dubai, e così via saranno detratti due volte (quelli per il 2021 ma anche quelli per il 2020, che sono stati congelati).

Novak Djokovic sarà detratto di 2.640 punti entro la fine di febbraio, e Daniil Medvedev di 1.700 punti.

7 febbraio

Novak Djokovic -140 (ATP Cup 2021)

Daniil Medvedev -500 (Coppa ATP 2021)

21 febbraio

Novak Djokovic -2000 (Australian Open 2021)

Daniil Medvedev -1200 (Australian Open 2021)

28 febbraio

Novak Djokovic - 500 (Dubai 2020)

L'impatto di queste detrazioni di punti è tutt'altro che neutro e il bilancio è sfavorevole a Djokovic, che perderà 940 punti in più di Medvedev. Tutto dipenderà dal risultato finale del russo a Melbourne questo fine settimana, con due possibili ipotesi.

1. MEDVEDEV VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN

L'unico caso in cui il russo aumenterà il suo totale di punti rispetto al 2021, dove ha raggiunto la finale contro il campione serbo (1200 punti). L'evoluzione della classifica nelle prossime settimane sarebbe la seguente:

31 gennaio

Djokovic 11015

Medvedev 10925

7 febbraio

Djokovic 10875

Medvedev 10425

14 febbraio

Status quo

21 febbraio (se dovesse vincere domenica, Medvedev diventerà Numero 1 del mondo in questa data)

Djokovic 8875

Medvedev 9225

2. MEDVEDEV PERDE IN FINALE

31 gennaio

Djokovic 11015

Medvedev 10125

7 febbraio

Djokovic 10875

Medvedev 9625

14 febbraio

Status quo

21 febbraio

Djokovic 8875

Medvedev 8425

28 febbraio

Djokovic 8375

Medvedev 8425

QUANTO POSSONO INCIDERE I TORNEI DI FEBBRAIO?

Rotterdam (settimana del 7 febbraio) e Acapulco (settimana del 21 febbraio), mentre il serbo dovrebbe tornare alle competizioni a Dubai (settimana del 21 febbraio). Tutti questi sono tornei ATP 500, il che significa che il vincitore ottiene 500 punti, che possono quindi cambiare l'equilibrio di potere tra i due contendenti. Ma se Djokovic giocasse solo un ATP 500 mentre Medvedev ne giocasse due, la sua posizione sarà ancora più fragile. Al di là del risultato di Daniil Medvedev in Australia, il russo dovrebbe giocare a(settimana del 7 febbraio) e(settimana del 21 febbraio), mentre il serbo dovrebbe tornare alle competizioni a(settimana del 21 febbraio). Tutti questi sono tornei, il che significa che il vincitore ottiene 500 punti, che possono quindi cambiare l'equilibrio di potere tra i due contendenti. Ma se Djokovic giocasse solo un ATP 500 mentre Medvedev ne giocasse due, la sua posizione sarà ancora più fragile.

Se riuscirà a mantenere la posizione n. 1 nel prossimo mese, il "Djoker" dovrà prima o poi pagare la sua assenza agli Australian Open e i 2.000 punti che ha perso in quell'occasione. La domanda non è se Daniil Medvedev diventerà numero uno del mondo, ma piuttosto quando.

