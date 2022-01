Dopo un silenzio percepito da alcuni tennisti del circuito come "assordante", l'ATP si è finalmente espressa a proposito del caso Djokovic : il tennista serbo è reduce da una settimana di fuoco in Australia, dopo il passaggio all’immigrazione, la seguente respinta del visto, la detenzione e l'appello che - per ora - tiene vive le sue speranze di partecipazione al primo Slam dell'anno.

In un comunicato ufficiale, ATP ha negato ogni responsabilità circa la concessione dell'esenzione medica con cui il serbo si era presentato in Australia (questi certificati vengono erogati indipendentemente), ed ha incoraggiato i propri giocatori a vaccinarsi - "La vaccinazione è essenziale nel nostor sport, per navigare attraverso questa pandemia".

Il comunicato ufficiale ATP

"L'ATP rispetta pienamente i sacrifici che il popolo australiano ha compiuto dall'inizio del COVID-19 e le rigide politiche di immigrazione che sono state messe in atto. Le complicazioni degli ultimi giorni legate all'ingresso dei giocatori in Australia hanno però evidenziato la necessità di una più chiara comprensione, comunicazione e applicazione delle regole.

Nel recarsi a Melbourne, è chiaro che Novak Djokovic credeva di aver ottenuto un'esenzione medica necessaria per conformarsi alle regole di ingresso. La serie di eventi che hanno portato all'udienza in tribunale di lunedì sono stati dannosi su tutti i fronti, anche per il benessere di Novak e la preparazione per gli Australian Open.

Le richieste di esenzione medica del giocatore vengono presentate indipendentemente dall'ATP, tuttavia siamo stati in costante contatto con Tennis Australia per cercare chiarezza durante questo processo. Accogliamo con favore l'esito dell'udienza di lunedì e attendiamo con impazienza alcune entusiasmanti settimane di tennis.

Più in generale, l'ATP continua a raccomandare vivamente la vaccinazione a tutti i giocatori dell'ATP Tour, che riteniamo sia essenziale per il nostro sport per affrontare la pandemia. Ciò si basa su prove scientifiche a sostegno dei benefici per la salute forniti e del rispetto delle normative di viaggio globali, che prevediamo diventeranno più severe nel tempo. Siamo incoraggiati dal fatto che il 97% dei primi 100 giocatori venga vaccinato prima dell'Australian Open di quest'anno."

