Rafa Nadal ruggisce ancora, e lo fa col carisma e la stizza di un superstite determinato nel remare controcorrente. Dei Big 3 - in un tabellone australiano che sembra più che mai far eco alle nuove generazioni e che non schiera nessun vincitore degli ultimi 12 titoli - rimane solo lui. Lui che, dopo un lungo periodo di convalescenza e rodaggio, sembra essere tornato col passo ed i colpi delle grandi occasioni. Finora, tra il 250 di Melbourne e l’avvio dell’Happy Slam, nessun passo falso e 0 set concessi agli avversari.

Un 6-2 6-3 6-4 sofferto ma mai in discussione, che avvicina il maiorchino all’ipotetico quarto di finale con Zverev. Dopo aver frullato Marcos Giron nel primo turno , il mancino di Manacor lascia le briciole anche al tedesco Yannick Hanfmann, che nel primo turno aveva sradicato dal cemento australiano la mina vagante Kokkinakis., che avvicina il maiorchino all’ipotetico quarto di finale con Zverev.

Nadal, passante supersonico a trafiggere Hanfmann

Di certo Hanfmann ha provato a interpretare al meglio la sua tesi su come scardinare il tennis di Nadal: una fitta sequenza di rapidi rovesci incrociati non riesce tuttavia a strappare il servizio al maiorchino nel primo parziale; Rafa annulla una palla break nel quinto game per poi passare al contrattacco. Qui Nadal libera il mancino atomico, sdrammatizzando un set più insidioso del previsto: lo spagnolo comincia ad attivarsi a rete e trova maggiore solidità sulle seconde di battuta (75% di punti vinti, contro il 36% del tedesco). I break in favore de maiorchino arrivano al sesto e all’ottavo gioco: il primo parziale se lo aggiudica lui per 6-2.

Il secondo atto vede il maiorchino aumentare i giri costringendo Hanfmann a disinnescare almeno una pala break in tutti i suoi turni a battuta. Alla fine lo spagnolo vince d’esperienza, e punisce la timida smorzata del tedesco ai vantaggi dell’8° gioco. E’ ciò che basta a Rafa per sigillare anche il secondo set sul 6-3, con un’impressionante percentuale di punti vinti con la prima (83% contro il 50% dell’avversario) nel parziale.

All’alba del terzo atto, Hanfmann è stato chiamato ad annullare almeno una palla break per 7 turni di fila a servizio. Nadal fiuta il sangue del nemico, e lo riduce a un disperato tergicristallo. Sempre più appesantito nei movimenti, Hanfmann incassa il break del maiorchino al terzo game. Per lui è il punto di non ritorno: il tedesco può solo rinviare la sentenza dal 9° game, quando con coraggio annulla due matchpoint a Rafa – quest’oggi non particolarmente cattivo e cinico nei momenti chiave – al 10°, quando lo spagnolo chiude le danze ai vantaggi. Ora Nadal attende il vincente tra Khachanov e Bonzi ai sedicesimi.

Nadal supera con lode il test Hanfmann: gli highlights in 3'

Alcaraz attende Berrettini

Tutto facile per Carlitos Alcaraz nel match del secondo turno vinto contro Dusan Lajovic: il gioiello di Murcia si sbarazza del serbo in poco meno di due ore, aggiudicandosi tutti e tre i set: 6-2 6-1 7-5 il punteggio che fa sognare al 18enne iberico il big match contro Matteo Berrettini, impegnato contro l'americano Kozlov sulla John Cain Arena. Alcaraz concede un solo break a Lajovic (che concretizza l'unica occasione buona della partita), confermandosi arma letale in risposta e surclassando il serbo 27 a 8 nel conteggio dei colpi vincenti.

