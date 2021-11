Dopo il forfait di Matteo Berrettini, gli Azzurri impegnati sul cemento torinese cercavano una prova di carattere e forza. Hanno trovato questi oli essenziali in Lorenzo Sonego, protagonista di una vittoria schiacciante su Opelka nel primo match, e soprattutto in Jannik Sinner, promosso a numero 1 della selezione dopo lo stop del tennista romano.

L’altoatesino si è imposto 6-2 6-0 su John Isner in poco più di un'ora, consegnando agli annali un esordio da sogno. L’Italia, in virtù del successo di Lorenzo Sonego su Reilly Opelka nel primo singolare di giornata, chiude le danze con un turno d’anticipo, assicurandosi la prima vittoria al debutto stagionale nel torneo.

Il monopolio di Sinner comincia dal primo game del primo set: l’altoatesino lancia subito un segnale forte, costringendo l’americano a sventare tre palle break. Sinner imposta il tono del match nel secondo game, tenendo a zero l’avversario e prosciugandolo mentalmente. Lo strappo decisivo arriva al terzo gioco: Sinner gioca d’anticipo sulle seconde di Isner, non gli concede tempo per riorganizzarsi, lo ingabbia inesorabilmente a fondocampo; il talento azzurro tramortisce Isner con due passanti chirurgici e vola sul 2-1, continuando a immobilizzare l'avversario sulla diagonale sinistra per poi stanarlo di rovescio. L’azzurro trova il secondo break al settimo game, chiudendo sul 6-2 finale.

Nel secondo parziale Sinner continua a lavorare ai fianchi un pallido Isner (la decisione di Mardy Fish, capitano USA, di impiegarlo al posto di Tiafoe si rivela azzardata), bruciandolo già al primo gioco. Americano costretto ad improvvisare, a staccare troppo presto la corrente sugli scambi prolungati, contro un Sinner che gli richiede l’assoluta (e inarrivabile) perfezione per andare a punto.

Nel secondo game del secondo set Sinner commette una prima sbavatura ma rimedia repentinamente col cuore di un vero campione: sotto 0-40, l’allievo di Riccardo Piatti infila 5 punti consecutivi e chiude subito lo spiraglio della speranza a stelle e strisce.

Isner scompare definitivamente dal campo a partire dal terzo game: l’americano pasticcia col dritto, si fa rimontare ai vantaggi e completa il disastro con un doppio fallo. Sinner chiude il suo match sfoderando una padronanza tecnica inaudita. Demoralizzante il bagel che spedisce Isner negli spogliatoi. Con questa seconda prova schiacciante, l’Italia orfana di Matteo berrettini torna prepotentemente nella corsa per la finale.

